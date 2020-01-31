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避免股市大震盪　財長蘇建榮盤前大動作　3點信心喊話

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▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 交通部長林佳龍 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 華航董事長謝世謙 國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

台股昨日開紅盤，創下歷史最大跌點，財長蘇建榮表示今（31）日在盤前召開台股開盤前股市信心喊話記者會，以三點信心喊話，包含國內的經濟景氣良好、國際股市已經穩定、以及國安基金會密切關注。

武漢肺炎疫情擴散，衝擊台股昨（30）日開紅盤日重挫696點或5.75%，不僅創最慘開紅盤日，更創下台股有史以來單日最大跌點紀錄。

請繼續往下閱讀...

蘇建榮盤前特別召開記者會，希望可以維持台股的穩定，他有三點宣示：

一，國內基本面良好，除了主計總處今年經濟成長率2.72%，加上台商回台投資的動能還在，包含經濟部的台商累計申請投資已經達到8600多億元、以及依據境外資金回台投資管理條例申請匯回的金額已經達到525億元；加上前瞻基礎建設將進入高峰期，對於台灣的經濟增添動能。

國際研究機構IHS Markit也預測，台灣2019年經濟成長率為2.7％，2020年也有望維持2.2％（根據國發會官網，2020年已上修為2.4％)

二，國際股市也已經穩定，蘇建榮表示，國際股市確實在1月23日武漢封城之後，確實有動盪，但是歐美股市已經穩定下來，美國股市昨日除了費城半導體之外，其餘皆有上漲、日韓股市下跌情況也已經收斂；英國股市受到英國成功脫歐的因素略有下跌。

至於中國大陸股市預計在下周一(2月3日)開盤，財政部也會隨時關注動態。

▲▼財政部,財政部長,蘇建榮。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部長蘇建榮今日盤前召開記者會向國人信心喊話。（圖／記者吳靜君攝）

三，台股昨日雖然下跌696點，創下歷史最大跌點，但是昨日的成交量是放大的，上市公司的成交值有2754.16 億元；相較於過去日平均成交值約1500、1600億元，成交金額放大顯示股市動能還在。

財政部會身為國安基金的幕僚單位，隨時關注國內外股市的變化，股市如果有失序的情況，會做出必要的判斷，報請行政院國安基金委員會召開委員會議、聽取委員的意見採取必要的措施，所以民眾不要對股市過度恐慌。

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