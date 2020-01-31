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WHO「國際公衛緊急事件」對中國是雙刃劍　恐引爆經濟制裁壓力

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞召開記者會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）31日宣布，中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。PHEIC對中國意味著什麼？多名國際防疫專家告訴陸媒，這能使得國家更快戰勝疫情，不過也能帶來經濟上的負面影響。

《界面新聞》引述譚德塞的話語指出，宣布PHEIC並非是中國防疫不足，他對中方抱持相當的信心，然而擔憂到武漢肺炎疫情可能影響到醫療系統不穩健的國家，才會決定宣布這個狀態。此前，WHO緊急開會的結論是還不構成PHEIC，不過隨著確診病例越來越多，多名國際醫學專家則呼籲應重新評估狀態。

數名國際防疫專家向《界面新聞》說明，對於處在疫情風暴的國家來說，PHEIC是一把雙刃劍，好處是能在防疫方面帶來更多如醫療、人力、財務的資源，協助對抗疫情，負面影響則是可能引發各國旅行、貿易的限制，使得國家承受經濟與社會的壓力。不過報導指出，WHO秘書長可以勸導成員國，不要對爆發疫情的國家祭出旅行與貿易的限制。

據了解，只要宣布PHEIC，WHO就可以向各國提供防範疫情的建議，發布後的有效期限則為3個月，若之後沒有再更新發布，狀態則會自動失效。此外，PHEIC是一種全球性的協調機制，並不針對具體國家。

曾協助白宮對抗伊波拉疫情的哈切特（Richard Hatchett）表示，站在WHO的角度而言，宣布PHEIC可以拉高警戒程度，提高各國的重視進而採取措施。他也補充，這種狀態對非洲國家很重要，但對中國影響不大，因為中方本來就會得到較多的關注，至於另一個宣布PHEIC的結果，則是可讓WHO具有更大的權威，方便提出更多建議。

報導描述，一旦宣布PHEIC，也可能讓爆發疫情的國家承受經濟上的壓力，因為其他國家更可以對該國發布旅行上的建議，同時限制航空與貿易等的往來，等同實施某種程度的經濟制裁。而從全球防疫的角度來看，還有可能讓疫情國隱瞞真實數據。因此，WHO有權建議締約國，不要實施旅行與貿易的限制，也不要關閉邊界。

目前，武漢肺炎疫情的死亡人數上升到213人。中國境外的多個國家也發生確診病例，且數字持續增加，除了美國出現國內人傳人的首例，義大利30日也出現第一起確診病例。

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