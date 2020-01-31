日本提前明日將武漢肺炎「列為指定傳染病」　禁感染者入境

▲武漢肺炎疫情持續在各國擴散。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

日本政府原定2月7日將新型冠狀病毒感染的肺炎列為「指定傳染病」，不過世界衛生組織（WHO）31日宣布疫情構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）後，日方31日決定，提前到2月1日便實施政令；這也是繼SARS、MERS等疫情後，日方史上第5次列入指定傳染病。目前，該國有14起新型冠狀病毒確診病例。

綜合《共同社》、《路透社》報導，隨著第三架載有日本公民的包機31日從武漢返回至羽田機場，政府也宣布，2月1日就把武漢肺炎疫情列為「指定傳染病」。此前，有兩人搭乘第一架包機回國，沒有症狀，卻已感染新型冠狀病毒。

考量到國人對於病毒傳播的擔憂，日本政府發言人菅義偉表示，政府將會拒絕任何感染新型冠狀病毒者入境，並考慮針對疑似案例進行更嚴格的篩檢，「我們是在WHO宣布進入全球緊急狀態後做出這些改變的。」他還補充，政府考慮負擔包機費用。先前有反對黨議員批評要對每名乘客徵收8萬日圓的政策。

日本首相安倍晉三31日在眾院預算委員會會議指出，有關政令將提前到2月1日實施；他還強調，如果有入境日本者感染此種病毒，將會拒絕對方入境。據報導，安倍針對的對象預計是指外國籍。

國土交通大臣赤羽一嘉31日也呼籲，曾接觸過武漢訪日旅遊團的所有巴士駕駛、導遊應接受相關檢查，為了避免疫情擴散，也會藉由旅行社找出對象。他補充，奈良縣感染新型冠狀病毒的男性司機，已要求大阪巴士公司全體員工赴醫院檢查。

厚生勞動大臣加藤勝信則表示，針對醫療單位所報告曾到過武漢以及發燒患者訊息的制度，打算再擴大有關對象的範圍。

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