武漢肺炎213死　美商務部長：有助美國就業機會！

▲美國商務部長羅斯失言。(圖/路透社)



記者丁維瑀/綜合報導

2019新型冠狀病毒疫情持續在各國延燒,正值民眾憂心之際,美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)卻表示,疫情可以促進美國的就業機會。此番言論立刻招致批評。

羅斯日前接受福斯新聞節目採訪時,被問及此種新型冠狀病毒是否會危害經濟增長,他回答,自己並不想在非常不幸、致命的疾病上討論什麼勝利的感覺。不過隨後他話鋒一轉指出,事實上,當企業審視自己的供應鏈時,也必須考慮到疫情,「這是另一個人們得考慮的風險因素,所以,我認為這有助加快讓工作機會回到北美。」

《英國廣播公司》(BBC)報導,美國商務部隨後呼應部長的言論,正如羅斯所表明,第一步要讓疫情得到控制並幫助患者;該單位一名發言人表示,「要與一個長期對自己民眾與世界隱瞞真正風險的國家做生意,去考慮後果也是重要的。」民主黨籍眾議員拜爾(Don Beyer)則質疑,川普政府是在疫情爆發之際找尋商業上的利益。

Wilbur Ross’ reaction to a disease killing hundreds is to talk about ways to make money off it. Somehow they always find a way to be worse. https://t.co/gKueJfacaa