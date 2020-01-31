台股反彈走揚逾百點！台積電帶頭衝　台股收復11,500點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股昨日經歷「最慘開紅盤日」，收盤暴跌696點，今（31）日則受到美股道瓊指數反彈走揚激勵，開盤上漲72點、以11,494點開出。

截至上午9點05分，指數來到11,572點、上漲150點。

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電子三雄中，台積電（2330）以323元開出、上漲2.05%；股王大立光（3008）以4810元開出、上漲2.12%；鴻海（2317）開在83元、下跌0.12%。截至上午9點05分，電子三雄漲幅皆逾1%。

美股昨（30）日早盤因武漢肺炎疫情加重以及美國公布GDP數據不如預期等因素影響，早盤持續下挫，盤中因美國本土出現肺炎人傳人案例引發更大跌勢，但尾盤因世界衛生組織呼籲「不限制對中國大陸的旅行和貿易」，讓美股止跌反彈。美股四大指數中，道瓊、那指與標普收高、費半則小跌作收。

美股道瓊指數上漲124.99點，或0.43%，收28,859.44點；那斯達克指數上漲23.77點，或0.26%，收9,298.93點；標普500指數上漲10.26點，或0.31%，收3,283.66點；費城半導體指數下跌2.9點，或0.16%，收1855.80點。