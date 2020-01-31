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不斷更新／南韓出現第7例武漢肺炎確診！　各國疫情一次掌握

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透社）

記者陳亭伃、張方瑀、王致凱、詹雅婷、林瑩真、吳美依、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。各國確診狀況如下：

南韓：確診7例

《韓聯社》31日報導，南韓現已出現第7例武漢肺炎確診病例。南韓疾病預防控制中心指出，該名患者為28歲男子，先前曾赴武漢，並於23日返回家中。據了解，他先是出現輕微感冒症狀，接著28日前往診所看醫生，在發現有發燒症狀後隨即被隔離，同時接受是否染上武漢肺炎的檢測。當局表示，相關人員正追蹤曾與他接觸過的人。

根據先前報導，第5名確診患者為32歲韓男性，此前赴武漢出差並於24日返國，第六名患者則為56歲韓籍男性，為國內第三名患者的接觸者，也是南韓至今首起交叉感染案例。至於第4起確診病例，是一名曾訪問過武漢的55歲南韓男子，他在20日入境時毫無症狀，21日才出現感冒症狀就醫，25日出現發熱、肌肉酸痛等病徵，26日確診。

南韓第一起確診病例為35歲中國籍武漢女性，她於19日抵達仁川國際機場後被發現有高燒等症狀，轉入指定醫療機構接受隔離治療，20日確診感染2019新型冠狀病毒肺炎；24日南韓境內又發現一名2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，又稱武漢肺炎）確診患者，這名日前從中國武漢入境的患者呈現新型冠狀病毒陽性反應；根據韓聯社25日取得的最新消息，該名男病患目前病情穩定，正在指定醫院接受治療。

義大利：確診2例

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在當地時間30日召開記者會宣布，已確認有兩名來自中國的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有與中國往來的義大利航班。

美國：確診6例

美國疾病控制與預防中心（CDC）30日公布，美國出現首例新型冠狀病毒（武漢肺炎）人傳人案例。目前已有6起確診病例，分佈在伊利諾州、加州、亞利桑那州和華盛頓州，而先前5例均有武漢旅遊史。

法國：確診6例

法國出現第6起確診病例。據了解，最新的患者為一名醫師，是在治療病患時染病。

先前法國的確診中，地點分別在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

印度：確診1例

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）與印媒30日最新消息指出，印度出現首起武漢肺炎確診病例，患者是來自中國武漢的學生，正在喀拉拉邦（Kerala）接受觀察。

菲律賓：確診1例

菲律賓當局30日宣布，國內出現第一起確診病例，患者為中國籍人士。

芬蘭：確診1例

芬蘭衛生與福利研究所29日表示，芬蘭證實出現首個新型冠狀病毒確診病例，患者為來自中國武漢的旅客。該名患者在芬蘭北部的醫院接受治療並與他人隔離，可能有15人曾與他接觸。

日本：確診14例

日本官方通報感染者達14例，其中包括29日乘坐日本撤僑包機的3名日本人，京都、三重縣發現的2名外國人，以及帶團的中國籍女導遊。

NHK報導，日本厚生勞動省30日說明，首架從武漢撤僑的專機上有3人驗出病毒，其中兩人並無症狀。厚生勞動大臣加藤勝信此前證實，國內一名病患是奈良縣的巴士司機，雖然本人沒有去過中國，但1月曾兩度接待武漢旅行團乘客，是國內第一起「本地感染」案例。

馬來西亞：確診7例

馬來西亞衛生部30日表示，今日又確診一例新型冠狀病毒病例，使得總數的病例達到8例。據了解，第8例患者是49歲的中國公民，已送往隔離病房，情況穩定，是第7名確診患者的妻子。

澳洲：確診8例

澳洲國內確診病例增至8起，所有病患都有湖北旅行的歷史，其中有2人已經治愈出院。澳洲25日針對中國湖北省發布最高等級旅遊警示，呼籲澳洲公民不要前往當地旅遊。

昆士蘭州衛生局首席官員楊珍妮特（Jeannette Young）先前表示，一名44歲中國籍男性確診感染新型冠狀病毒，他來自湖北，在黃金海岸大學醫院接受隔離。由於擔心疫情擴散，一支剛入境的中國女子足球隊目前也在布里斯班（Brisbane）接受隔離觀察。

澳洲首個確診病例出現在維多利亞省，是名自中國返回澳洲的50多歲男子；接著是新南威爾斯省的3起病例，分別為53歲、43歲及35歲，而第5起病例為一名從武漢飛往雪梨的21歲女子。

新加坡：確診13例

新加坡目前已出現第13例武漢確診個案，均為來自武漢的中國籍公民。

新加坡27日確診第5起新型冠狀病毒病例。一名56歲中國籍婦女18日與家人從武漢飛往新加坡，目前被安置在國家傳染病中心（NCID）內隔離治療，狀況穩定。

新加坡衛生部23日表示，一名搭乘中國南方航空班機從廣州來新加坡的中國籍男子，確認感染武漢肺炎，衛生部已開始追蹤與他有過接觸的9名旅伴與同班機約30名其他乘客。

阿拉伯聯合大公國：確診4例

根據《華盛頓郵報》、《美聯社》最新消息，阿拉伯聯合大公國於29日宣布，國內確診第一起新型冠狀病毒病例，不過目前確診已來到4例。

《彭博社》引述《阿聯酋通訊社》（WAM）報導，衛生和預防部表示，患者來自武漢，目前狀況穩定，正在接受醫療與觀察。

德國：確診5例

德國現已出現第5例確診個案，最新一名患者與先前4例同屬一間公司。

此前，德國衛生官員在發布會上介紹，首位確診男病患約在一周之前和一名中國女性有過接觸，疑似因為有潛伏期，當時那名女同事可能沒有出現明顯症狀。

加拿大：確診3例

加拿大28日宣布，溫哥華出現省內首宗「推定」（presumptive）病例，患者是一名年約四十多歲男子，時常至中國工作，上周從武漢回到溫哥華，26日因出現症狀主動聯繫當局，27日晚間接受疾病控制中心（BCCDC）檢測，結果呈現陽性反應。目前，加拿大則確診出現3例病例。

衛生廳長亨利（Bonnie Henry）表示，患者狀況良好並未住院，在家中自我隔離，接受當局每日數次的追蹤，與少數家人保持聯繫，親友沒有出現任何症狀。

加拿大25日晚間證實，收到第一起新型冠狀病毒確認的「推定病例」，患者為一名來自湖北省50歲中國籍男子，他在22日抵達多倫多後出現呼吸道疾病症狀，隔日自行就醫，家屬也都在隔離中。到了26日，國內首名新型冠狀病毒患者50多歲的妻子也確診，持續維持自我隔離的狀態，接受監控。

泰國：確診14例

泰國衛生部28日證實新增6起確診病例，全國境內確診累積至14例。新增的6名病患當中，5人來自湖北省的同一個家庭，另一人來自重慶。

泰國26日累積8起確診的新型冠狀病毒病例，公共衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）與交通、旅遊相關部門召開緊急會議，「我們可以控制情勢，對於自己處理危機的能力有信心。」他也補充，其中3名患者正在接受治療，5人已經治癒回家，強調篩檢系統起了作用，並強調「如果（疫情）達到危及公共健康的程度，我們將會採取更多行動。」

泰國公共衛生部24日發現第5例新型冠狀病毒肺炎病例，患者為武漢訪泰女遊客，目前情況已經好轉。

斯里蘭卡：確診1例

斯里蘭卡一名高級衛生官員於27日證實，國內確診第一起冠狀病毒病例。衛生部首席流行疾病學家薩馬拉維拉（Sudath Samaraweera）表示，一名四十多歲的中國籍女性19日來到斯里蘭卡旅遊，25日身體不適，27日被檢測出感染新型冠狀病毒。

柬埔寨：確診1例

根據《曼谷時報》（Bangkok Post），柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）於27日證實，國內出現首宗新型冠狀病毒病例。

蒙文興表示，病患是一名中國籍男子，本月稍早與家人從武漢來到柬埔寨沿海城鎮施亞努市（Sihanoukville），目前情況穩定。

越南：確診5例

越南衛生部30日通報，新增3名越南人確診感染新型冠狀病毒，其中2人為河內居民，另一人來自清化，3人近期都曾前往武漢，目前正接受隔離治療。

至於越南境內最初出現的2起確診病例，一名來自中國武漢市的男子入境越南探視早在當地工作的兒子，兩人發燒前往醫院接受治療後驗出感染武漢肺炎新型冠狀病毒。越南衛生部表示，這2起有父子關係的病例顯示疫情人傳人。

尼泊爾：確診1例

尼泊爾衛生官員證實，一名在武漢留學的尼泊爾學生出現新型冠狀病毒感染症狀，檢測確定呈陽性。

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