美股道瓊、那指反彈　激勵台指期開盤反攻上揚88點

▲美股道瓊上漲 124.99 點。回頭看台指期今（31）日開盤上漲 341 點，來到 11,460 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

受到武漢肺炎疫情影響，台股昨天開市第一天就崩跌近696點（跌幅5.75%），嚇壞所有投資人。不過台指期今（31）日開盤上漲 88 點，來到 11,460 點。

美股週四（30日）受武漢肺炎恐重挫全球經濟成長、去年美國 GDP 未達川普政府保 3% 目標、臉書股價暴跌，美股早盤下挫，但尾盤時段，世界衛生組織正式宣告，源自中國的新型冠狀病毒疫情正式入列「國際公共衛生緊急事件」，美股隨後上演逆轉行情由跌轉為漲。

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美股道瓊指數上漲 124.99 點，或 0.43%，收 28,859.44 點。標普 500 指數上漲 10.26 點，或 0.31%，收 3,283.66 點。那斯達克指數上漲 23.77 點，或 0.26%，收 9,298.93 點。費城半導體指數下跌 2.90 點，或 0.16%，收 1855.80 點。

美股自上周以來持續因為疫情承受壓力，美國國債、黃金等避險資產則走高，因投資人擔心疫情破壞本就脆弱的全球經濟成長。WHO的聲明緩解投資人的疑慮，遏制美股尾盤的跌勢。

截至今早8：47，台指期上漲 91 點，來到 11,463 點。