　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武漢肺炎全球確診9458例！義大利首現2例　陸夫妻遊羅馬近一週

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）向國會宣布，即將辭去總理職務。（圖／路透）

▲義大利總理孔蒂。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在當地時間30日召開記者會宣布，已確認有兩名來自中國的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有與中國往來的義大利航班。

根據義大利媒體《Il Messaggero》報導，這對確診的中國籍夫妻是在1月23日抵達米蘭，接著前往羅馬的旅館住宿，期間曾搭乘公車前往卡西諾（Cassino）觀光，29日晚間兩人因為身體不適接受健康檢測，沒想到檢驗結果呈現陽性，這也是義大利境內首度出現武漢肺炎確診病例。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲該對確診夫妻在羅馬待了將近一週。

義大利總理孔蒂在記者會上證實此事，並強調染病的夫妻已經在醫院接受隔離治療，義大利將是歐盟中第一個採取防疫措施的國家，後續會暫停所有與中國往來的航班，以免疫情擴大。

而根據31日上午7時16分的最新疫情資料顯示，大陸全境共有9358例確診、212例死亡；海外疫情方面，泰國確診14例、新加坡13例、日本13例、馬來西亞8例、澳洲9例、韓國6例、美國6例、法國6例、阿拉伯聯合大公國5例、越南5例、德國4例、加拿大3例、義大利2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、菲律賓1例、印度1例。全球總計共9458例確診病例。

ET快訊
台南人清晨搶買口罩！撲空民眾怒報警　康那香觀光工廠投降…1人
大叔西門町炫耀「武漢封城前返台」沒戴口罩對食材狂噴　店員撥1
公民老師談口罩嗆3次：惡毒網友講話白痴！　「大陸若倒，台灣第
今正式通車！搭新北環狀線必知6件事　免費一個月、2車站需「站
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO：「無理由」因武漢肺炎限制前往中國旅遊　祕書長表態反對

快訊／疫情升級！WHO宣布：武漢肺炎即刻列「國際關注公衛緊急事件」

快訊／美國出現首起「人傳人」武漢肺炎　全美4州已有6例

武漢肺炎全球確診9458例！義大利首現2例　陸夫妻遊羅馬近一週

WHO：「無理由」因武漢肺炎限制前往中國旅遊　祕書長表態反對

快訊／疫情升級！WHO宣布：武漢肺炎即刻列「國際關注公衛緊急事件」

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台灣苦主淒涼現身「PO出4慘照」：X！羅馬沒了

新型冠狀病毒肺炎「平均傳染2.2人」　早在12月武漢就已經人傳人

快訊／美國出現首起「人傳人」武漢肺炎　全美4州已有6例

小學偷拿「巧克力+變形金剛」　長大門縫偷塞道歉信

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

頭痛、眼睛紅...日夜顛倒毛病多 中醫師推5食材「降低熬夜傷害」

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

武漢肺炎全球確診9458例！義大利首現2例　陸夫妻遊羅馬近一週

WHO：「無理由」因武漢肺炎限制前往中國旅遊　祕書長表態反對

快訊／疫情升級！WHO宣布：武漢肺炎即刻列「國際關注公衛緊急事件」

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台灣苦主淒涼現身「PO出4慘照」：X！羅馬沒了

新型冠狀病毒肺炎「平均傳染2.2人」　早在12月武漢就已經人傳人

快訊／美國出現首起「人傳人」武漢肺炎　全美4州已有6例

小學偷拿「巧克力+變形金剛」　長大門縫偷塞道歉信

對抗武漢肺炎！歐盟支持WHO應納入台灣　「台灣有專業技術與能力」

WHO抗武漢肺炎再開緊急會議　歐盟說話了：應納入台灣！

乘客疑似發燒「擔架推下機」　網傳是上海飛多倫多航班！

「不愛拍照的你」暗藏4個加分特質　私下更有趣、懂得考慮別人

鐵牛耕耘機「自動駕駛＋純電動力」時代來了！超帥外型還有AI科技

實測新北環狀線！空間大、設大件行李架　3優點勝文湖線...直線行駛較搖晃

罷韓連署若過30萬份　趙少康：韓每天5點起來幹到晚上12點！市民不是瞎子會看到

台中南區超值園道宅！佳福「森活學」熱銷7成　稀有一層2戶

武漢肺炎全球確診9458例！義大利首現2例　陸夫妻遊羅馬近一週

選對「妝前乳」底妝更精緻　打造韓妞水煮蛋肌就靠它

湖北武漢肺炎確診新增1220例　大陸全境累計9358例確診、212例死亡

今天正式通車！搭新北環狀線必知6件事　免費一個月、2車站需「站外轉乘」

陸研究「去年12月已知武漢肺炎人傳人」　半個月15名醫護感染

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

國際熱門新聞

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

WHO抗武漢肺炎　歐盟：應納台灣

快訊／WHO：武漢肺炎列「國際關注公衛緊急事件」

WHO：無理由因武漢肺炎限制赴陸旅遊

武肺新研究「易感染族群」曝光　男比女風險更高

即／美國出現首起人傳人武漢肺炎

武漢肺炎　12月就已經開始人傳人

歐盟支持WHO應納入台灣！

快訊／日本第14例確診　中國籍30多歲女導遊

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

更／港感染夫妻義搭郵輪發燒　全船禁上岸

加拿大總理支持台灣加入WHO

網傳加航多倫多航班　乘客疑患病

土耳其搜救隊貼國旗感謝台灣

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎確診增1220例　累計212例死亡

武漢肺炎確診增1220例　累計212例死亡

武漢肺炎確診人數截至今日（31日）上午6時30分，總計共有9358例確診、212例死亡。湖北省衛生健康委員會今早6時19分也發布最新疫情情況報告，內容提到，1月30日0時至24時湖北省一共新增1220例確診病例，其中武漢市就占了378例。

陸研究：去年12月已知武漢肺炎人傳人

陸研究：去年12月已知武漢肺炎人傳人

WHO：無理由因武漢肺炎限制赴陸旅遊

WHO：無理由因武漢肺炎限制赴陸旅遊

快訊／WHO：武漢肺炎列「國際關注公衛緊急事件」

快訊／WHO：武漢肺炎列「國際關注公衛緊急事件」

即／美國出現首起人傳人武漢肺炎

即／美國出現首起人傳人武漢肺炎

關鍵字：

武漢肺炎義大利

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣「領取地點公佈」！

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

WHO抗武漢肺炎　歐盟：應納台灣

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

快訊／WHO：武漢肺炎列「國際關注公衛緊急事件」

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

WHO：無理由因武漢肺炎限制赴陸旅遊

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面