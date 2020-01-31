快訊／疫情升級！WHO宣布：武漢肺炎即刻列「國際關注公衛緊急事件」

▲武漢肺炎被列國際關注公衛緊急事件。（圖／翻攝自Facebook／WHO）



記者董美琪／綜合報導

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞31日凌晨在日內瓦召開記者會，宣布「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」。

武漢肺炎擴散造成至少15國傳出確診病例，大家一直等待世衛是否會採取措施。世衛幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）30日終於舉行記者會，宣布現在必須共同採取行動，以防止擴散，若病毒傳播到衛生系統較弱國，恐造成更大危害。為了幫助這些國家做好防疫，宣告「2019新型冠狀病毒」列為國際關注公共衛生緊急事件。

譚德塞表示，這不代表WHO不信任中國大陸，事實上對於中國大陸控制疫情能力，充滿信心，主要是擔憂病毒傳播到衛生系統較弱的地區。就在稍早，美國疾病控制與預防中心（CDC）也宣布出現首起境內人傳人事件。

根據《國際衛生條例(2005)》規定，「國際關注的突發公共衛生事件」是按特殊程序確認的不尋常公共衛生事件，它意味著疾病的國際傳播，會對其他國家構成公共衛生風險，可能需要採取「一致的國際應對措施」。

一般而言，世衛組織總幹事會根據突發事件委員會的意見、綜合科學家和締約國提供的訊息做出這一決定，同時還會提出應對局勢的臨時建議。

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