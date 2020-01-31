肺炎疫情市場震盪　華爾街投資人：美股可能下跌10％！

▲疫情使美股震盪，華爾街投資人預估將出下10％左右跌幅。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴散，全球防疫如臨大敵。美國Bryn Mawr Trust投資長米爾斯（Jeff Mills）警告，受風險增加影響，加上美股被高估，美股有可能出現10％左右下跌。

美股30日波動，原本開盤一度大跌約150點，但隨後跌幅雖小至70點左右；標普500指數下跌約15點，那斯達克綜合指數下跌約46點。

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米爾斯28日向CNBC節目表示，人們並不完全瞭解武漢肺炎的影響程度，因此每當更多消息傳出時，市場可能會受到影響。他說，「更多的頭條新聞會動搖市場，我不會感到驚訝。」

雖然，外界認為華爾街的樂觀情緒似乎正回到正軌，例如道瓊工業指數止跌回升，標普500也創下10月以來單日最佳表現，但米爾斯並未收回他的預測。

米爾斯說，他暫時還不會給出警報解除的信號，問題很可能在短期內出現，就技術角度而言，過去幾天的事件仍不足以消除超買信號。過去12周中，標普500與道瓊指數分別上漲了8％與6％。米爾斯則說，美股每年從高點到低點的平均下降幅度約為12％，因此無論是疫情或是其他因素讓市場回調，他都不會感到驚訝。

不過，米爾斯並未看跌市場，他認為這類跌幅仍發生在持續的經濟成長與牛市範圍內，估計近期的波動能為投資人提供一個關鍵切入點。米爾斯說，5％至10％的跌幅將使指數接近200日移動平均線上緣，「以這種情況而言，我們就是買家。」他將金融、營建和半導體列為他的首選。