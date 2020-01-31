新型冠狀病毒肺炎「平均傳染2.2人」　早在12月武漢就已經人傳人

▲最新研究剖析新型冠狀病毒的傳播動力學，顯示早在12月中旬武漢就已經發生人傳人。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

根據一份刊登在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的研究顯示，新型冠狀病毒早在2019年12月中旬就已經發生人傳人；此外，2020年1月1日至1月11日之間，已有7名醫護人員感染；12日至22之間有8名醫護人員感染。

陸媒引述研究報告，收集了截至22日止已經確診新型冠狀病毒肺炎的人口統計特徵、暴露史和疾病時間軸等訊息。研究顯示，在武漢最早的425例新型冠狀病毒肺炎確診病例中，年齡中位數為59歲，有56％患者為男性。

在2020年1月1日前發病的案例中，有55％患者與華南海鮮批發市場有關連，但此後發病的病例中，僅有8.6％與該市場相關。平均潛伏期為5.2天。研究發現，新型冠狀病毒肺炎病例的倍增時間為7.4天，在密切接觸者中，人傳人現象早在去年12月中旬就已經出現，並在1個月內逐漸擴散。

大陸呼吸道疾病學專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山1月20日接受媒體訪問時，首度證實有醫護人員感染；武漢市衛健委1月21日也首次透過官方微信通報，共有15名醫護人員確診為新型冠狀病毒肺炎。不過，報告中顯示，從1月1日至11日間，武漢共有7名醫護人員感染；12日至22日期間又有8名醫護感染。

研究發現，新型冠狀病毒從一人傳給另一人的平均間隔為7.5天，基本傳染數（R0）約為2.2，意即每例病患平均傳染給2.2個人。過去SARS疫情的R0約為3，而疾病控制目標是將此數降至1以下。

研究中提醒，這份報告對於R0的估計只限於1月4日前，最近幾周人們對疫情瞭解增加，將使確診感染的比例增加。另外，武漢地區和各國近期採取一系列防疫措施，可能降低了病毒傳播率，但中國其他地區和全球確診病例增加，顯示疫情持續擴大。此份研究於1月30日發表於《新英格蘭醫學雜誌》，研究者為中國疾控中心、武漢疾控中心等機構人士。