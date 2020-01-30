鼠年開紅盤迎武漢震撼彈　法人：跌勢估一個月、密切關注V型反轉

▲受武漢肺炎疫情影響，台股重挫696.97點。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

金鼠年開紅盤就給投資人一個大震撼，受到中國武漢肺炎疫情影響，台股鼠年第一個一開盤交易日就開低走低，收盤收在11421.74點，大跌696.97點，跌幅5.75%，創下單日最大跌點。市場法人表示，肺炎影響短期市場信心及總體經濟需求，參考過往經驗跌勢可能為期一個月，非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，後續密切觀察買進加碼時點。

法人建議，不妨以台股基金來介入布局，一來透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，二來也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。市場普遍預期疫情仍在高峰期，武漢1月23日封城，按照7~14天潛伏期，2/8元宵節前後是確診數高峰期，短期上市場風險偏好趨於謹慎。

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群益投信表示，相較2003年SARS期間，台股跌幅10%左右，SARS疫情期間台股高低點落差約20%，惟低點4044點後漲至7135點；台股30日已單日大跌5.75%，市場恐慌情緒已釋放不少，加上本次全球防疫措施相對嚴拒謹慎，相關影響可望降低。

群益投信表示，台股加權指數短期下跌難免，2000年來有10次單日下跌超過5.5%，不過之後期間平均表現都為正報酬；中長期來看，FED在內的全球央行仍力行寬鬆政策，整體市場資金充沛、景氣仍為溫和復甦；台灣受惠政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應，不論實質景氣面、企業資本投入、與金融市場投資氛圍較為正面，2020年台股仍可望挑戰新高。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，日後需觀盤重點包括中國肺炎疫情需嚴密觀察是否引起全球病例數爆發，影響總體經濟展望。2月中旬及下旬美國及中國經濟數據，預期可能受肺炎小幅影響而下修。此外，2月下旬台股上市櫃公司陸續發表年報以及舉辦法說會，關注各產業展望。

沈萬鈞表示，2月底巴塞隆納全球MWC展，科技產品及新應用仍具話題性。產業部分，半導體先進製程、5G建置及新技術應用展望仍佳且資金寬鬆持續，中長期仍看多，2020年上游半導體包括CPU/GPU/server皆有新平台推出，晶圓代工在高階製程與封測廠在高階封測皆持續大幅擴充資本支出，相關設備廠商可望迎來數年大多頭行情。整體而言，仍看好半導體、5G、IC設計等族群。