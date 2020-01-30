虹揚-KY今年業績優於去年　揚州廠年前備貨增、延後復工營運不受影響

▲虹揚-KY董事長方丁玉。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

二極體廠虹揚-KY（6573）於今（30）日舉辦媒體餐敘，釋出對今年展望。虹揚-KY董事長方丁玉表示，歷經去年谷底，今年除了持續穩定供應太陽能二極體，將積極布局新產品，包括TVS保護元件、節能元件及車用整流元件、金氧半場效電晶體（MOSFET）整流產品等，2020年業績將優於去年。

受到武漢肺炎疫情影響，虹揚-KY在揚州子公司同步隨當地政府延後至2月10日開工；因揚州新廠過年前已增加半個月存貨，且有10%產能為外包，因此復工不會受到影響，但後續出貨還要看交通運輸狀況。

請繼續往下閱讀...

方丁玉表示，這兩年受限於大陸太陽能展業政策調整與中美貿易戰的全球性經濟因素影響，二極體產業均受到不小衝擊，不過去年第四季開始，整體經濟環境逐漸回溫，虹揚-KY的營收表現也明顯提升。

方丁玉表示，太陽能二極體向來為虹揚-KY的產品強項之一，去年第四季營收逐漸回穩，2020年將持續維持穩定供貨；另外則是積極佈局新產品領域，包括推出TVS保護元件、節能元件及車用整流元件、金氧半場效電晶體(MOSFET)整流產品等，希望更擴大產品供應面，在2020年帶動營運表現，穩步向上。

發言人程御峰表示，虹揚-KY自去（2019）年第4季明顯感受到產業有回溫的趨勢，連帶在營收方面的表現也有正面提升。展望2020年，虹揚-KY將會抱持謹慎樂觀的態度因應外在環境的變化，持續在營運面上努力耕耘。」

自2019年第4季開始，虹揚-KY在新產品的研發與推動上已經有初步成效，包括推出自主研發的太陽能旁路模組、超微型DFN0603（0201）封裝的新型ESD二極體系列、TO-251封裝的金氧半場效電晶體（MOSFET）與業界獨特少有的快速恢復橋式整流器系列產品等，並取得兩岸二極體封裝結構新型專利，有益於產品製程與庫存產品的彈性調配，可更有效降低成本。展望2020年，虹揚-KY可望持續推出新整流元件產品，產業佈局更趨完整。

▼虹揚-KY揚州新廠。（圖／資料照）