WHO抗武漢肺炎再開緊急會議　歐盟說話了：應納入台灣！

▲新型冠狀病毒感染肺炎疫情擴散，全球如臨大敵。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，全球如臨大敵。世界衛生組織（WHO）第二次召開緊急會議，研議2019新型冠狀病毒是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），但仍將台灣排除在外。對此，歐盟對外事務部30日表示，台灣應該被納入WHO。

根據中央社報導，歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）表示，在一般情況或目前新型冠狀病毒疫情爆發的特殊情況下，歐盟致力於合作夥伴尋求務實解決方案，在台灣有相關專業技術與能力的場合，台灣應該被納入。

根據中央疫情指揮中心統計，昨（29）日新增109例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報730名個案，含9名確診、482名排除、239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）；目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離。

事實上，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）稍早前已經公開表示，支持台灣以觀察員身分出席世界衛生組織；日本首相安倍晉三同樣公開說，為了防止武漢肺炎疫情擴大，台灣參與WHO「有其必要性」，強調不應以政治理由將台灣排除在外。