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乘客疑似發燒「擔架推下機」　網傳是上海飛多倫多航班！

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▲▼網傳上海飛往多倫多的加拿大航空航班，有乘客發病被帶下飛機。（圖／翻攝自YouTube／Sara B）

▲網傳上海飛往多倫多的加拿大航空航班，有乘客發病被帶下飛機。（圖／翻攝自YouTube／Sara B）

記者王致凱／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，近日有一段有關疫情的影片在微信、推特和臉書等社群網路中瘋傳，只見有乘客疑似在飛機上發病，被醫務人員用擔架抬走，影片中可見加拿大航空標誌。網傳影片拍攝地點為上海飛往多倫多的航班，且該班機有7人發燒，導致全機不准下機，但加航官方並未證實此事。

有網友在爆料公社轉貼影片說，「中國上海飛加拿大多倫多的加航班客機，全部人不能下機，因有7人發高燒⋯」；另有消息指出，該班機為29日飛往多倫多的航班，於晚間7時左右抵達多倫多皮爾遜國際機場，但並未提供航班號碼。

根據多倫多機場與加航官方網站，當天從上海飛抵的航班只有一班，若網傳消息屬實，應為AC 28/CA 7457航班。對此，加航官方推特雖然有回應網友轉貼的影片，但並未證實任何該航班資訊，或是機上是否有人出現症狀；另有網友聲稱，該名乘客實際上是因為配戴N95口罩過久導致缺氧不適，但此消息同樣未獲得證實。

事實上，加拿大航空已經於當地時間29日下午發表聲明稱，為遵照加拿大政府的避免前往中國進行非必要旅行建議，決定自1月30日起至2月29日止，暫停所有來往北京和上海的直航航班。

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