口罩降價了！經部：2月1日起售價調降為每片6元

▲儘管政府保證口罩供貨無虞，但各地口罩缺貨情況依舊沒有改善，藥局內還是有不少買不到的口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢疫情延燒，政府今（30）日晚間召開口罩調度會議，經濟部表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，維持每人限買1至3片，口罩售價則由每片8元降至6元。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情升高，導致國人對口罩需求爆量提高，單日超商銷量已是超過以往42倍之多。因此，為了讓民眾能夠持續買到口罩，也避免供需失衡、哄抬價格，政府採取統一徵購、統一調控、統一售價三原則因應，中央流行疫情指揮中心已經宣佈，將全面徵購國內廠商的每日製造產量，經濟部於今(30)日由沈部長榮津主持，召集業者統一價格，並提出分配方案。

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經濟部表示，過年期間，由於年假期間，物流、廠商等人力成本都較平時高。以物流業者為例，緊急召回駕駛的加班費都較平日翻倍，因此定價一片8元。目前年假已結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2月1日開始，售價會調降為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

年節期間，各級縣市政府、機關團體紛紛詢問去哪買口罩，經濟部表示，自2月1日起政府統一徵購後，所有口罩一律依中央疫情指揮中心統籌，目前依據上述醫療防疫、超商、醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路等通路分配，防疫期間，請各界體諒，依據中央指揮中心的調度購買。

經濟部也表示，依照指揮中心今日說明，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。目前產能已恢復，每日都會穩定供貨，請民眾在購買口罩時，記得夠用就好，不要囤積。大家買得到，防疫才會更成功。

