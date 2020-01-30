台灣金融業在大陸曝險金額1.99兆　金管會緊盯武漢肺炎疫情

▲根據金管會統計，國內銀行、保險、證券業對大陸曝險部位達1.99兆元。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（30）日公布台灣金融業在大陸的曝險情況，到2019年11月底為止，國銀對大陸曝險金額降至1.71兆元，其中又以銀行授信業務減少531億元最多，若加上證券期貨業、保險業，累計3大金融業對大陸曝險額則為1.99兆元。

根據金管會銀行局統計，2019年11月底，國銀在大陸曝險金額為1.71兆元，占決算後淨值48.0%；2019年第1季、第2季、第3季對陸曝險占淨值比重依序為51.2%、49.9%、48.7%，呈現「按季遞減」，預期12月有機會跌破48%，可望創下史上最低。

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統計指出，截至2019年國銀對大陸授信金額為1兆2,649億元、投資為4,170億元、資金拆存為1,696億元，與2018年12月同期相比，授信減少531億元、投資減少51億元、資金拆存減少71億元。

金管會銀行局分析，國銀對大陸曝險逐季下降的因素，主要是授信減少為主，這幾年大陸經濟轉型、下行中，面臨許多國際情勢的問題，因此台資銀行在授信業務上更為保守，至於曝險占淨值比重則是曝險下降、淨值上升所致。

至於證券期貨業部分，到2019年12月底總曝險金額154.31億元。證期局表示，目前有405家上市櫃公司發布重訊，揭露受到武漢肺炎疫情影響及因應措施，部分是配合當地政府防疫，也有部分公司則是調整生產線，不過這些公司所發布的重大訊息，尚未有重大影響。

另據保險局統計，保險業對大陸曝險金額為2,648億元，占可運用資金0.99%，其中壽險業為2,604億元、產險為44億元。