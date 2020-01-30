台商、企業捐贈武漢做愛心　中國大陸可享受抵稅的權益

▲中國大陸示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

因應武漢肺炎疫情爆發，不少台商已經宣布或者可能有意願捐贈武漢政府或大陸防疫單位，然而，資誠會計師事務所今（30）日表示，企業在響應本次疫情捐贈時，應對捐贈的相關法令多作瞭解，在熱心捐贈時也享受稅務抵減的權利。

晶片設計廠聯發科（2454）日前宣布要捐贈1000萬元人民幣（約新台幣4339萬元）的醫療相關物資，以幫助武漢地區疫情防控工作；高通也在微博宣布，要捐700萬人民幣（約新台幣3084萬元）支持防疫工作，預期未來也將帶領一波台商捐贈潮，防止疫情繼續擴散的工作。

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資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良表示，中國大陸企業所得稅法對於企業捐贈支出有明確的規範，是指企業通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門，用於符合法律規定的慈善活動、公益事業的捐贈。

此外對於捐贈限額的限制為在年度利潤總額12%以內的部分，准予在計算應納稅所得額時扣除；超過年度利潤總額12%的部分，准予結轉往後三年內扣除。

值得注意的是，段士良提醒，捐贈的對象（公益性社會組織）認定標準繁瑣、各種捐贈方式也有不同的限制與規劃效果，企業在行善前，建議多加瞭解相關的稅務影響，並諮詢專業人員及早規劃年度捐贈策略，以免無法享受稅前抵扣，甚至徒增稅務風險。