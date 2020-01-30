3家國銀在武漢設有分行　金管會要求員工確診要「即時通報」

▲因應武漢肺炎，金管會要求金融業若有變更辦公方式或有員工確診，都必須即時通報。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，金管會今（30）日表示，目前土銀、台企銀、富邦華一銀行在武漢設有分支機構，共有17名台籍員工，其中有3名在台灣，將視疫情狀況返回大陸，目前已要求銀行在全球分支機構員工若有確診，或是變更辦公方式，都須向金管會即時通報。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，目前有3家國銀在武漢設立分支機構，包括土銀、台企銀、富邦華一銀行，其中台籍員工分別有6名、8名、3名，而土銀和台企銀的台籍員工目前在武漢地區，富邦華一的3名員工皆在台灣，將視疫情情況返回大陸。

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莊琇媛指出，大陸與香港分支機構的員工目前尚無確診案例，不過請國銀分別規劃防疫措施，只要辦公方式變更或從業人員有確診時，都要向金管會即時通報，目前香港是1月29日開始上班，營運目前尚未受到影響，而大陸則預計在2月3日開始上班，後續將會密切觀察。

此外，國內有許多證券期貨業在大陸投資或設辦事處，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，各辦事處正按照當地政府進行防疫工作，目前大陸尚未開工，而香港的證券或期貨業沒有做當面委託，同時也針對員工到大陸出差或陸籍員工回到香港，已要求自主管理，未來也會減少員工出差外訪的機會，因此目前一切正常，尚未傳出有員工受到感染的情況。

至於保險業部分，金管會保險局副局長王麗惠指出，過年前已發函請保險公司對該事件採取因應措施，由於大陸部分只有參股並未設立分行，就目前了解，台籍員工尚未接獲通報有感染狀況。