半導體市況低迷　三星Q4淨利遽減38%　

▲三星電子周四發布2019年Q4及全年財報。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

三星電子（Samsung Electronics Co.）周四（30日）發布2019年Q4及全年財報。雖然有跡象顯示，資料中心及行動設備針對記憶體的需求正逐步回升，但仍不敵記憶體及面板市場疲軟，第4季淨利年減38.2％至5.22兆韓元。

三星2019年第4季營業利益下滑33.7%至7.16兆韓元，營收則略為增長1.05%至59.88兆韓元，此結果與三星本月稍早發布的初估財報大致相符。下滑的主因仍在於記憶體晶片的跌價，過去幾年來，記憶體晶片一直是三星主要的獲利動力之一。除此之外，顯示器需求也相對疲軟，由於液晶顯示器價格下跌，大型顯示器的虧損更大。

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不過另一方面，消費電子部門則較去年同期有所提升，三星將之歸功於「穩健」的旗艦機款銷售及Galaxy A系列手機的獲利能力提高。

南韓KB Securities Co.分析師Kim Dong-won表示，半導體晶片市場正逐漸回溫，預期隨著記憶體晶片價格回漲，三星的晶片業務將在今年第2季有所改善。「由於供應短缺，DRAM及NAND flash庫存可能會下滑。預計今年第2季三星半導體事業的營業利益將接近5兆韓元。」

三星期望今年5G的廣泛採用能進一步提升財報數字。5G升級周期的確會推動行動部門，不過據三星的說法，其更能增加對手機製造商及資料中心的記憶體晶片銷售，然而即便如此，三星仍表示，5G 的實際擴張速度及其對記憶體，尤其是 DRAM 的銷售影響還有待觀察。