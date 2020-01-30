武漢肺炎新研究「易感染族群」曝光　最先死亡2名患者有「長期吸菸史」

▲武漢肺炎易感染族群有了新的發現。（圖／路透社，下同）



記者林彥臣／綜合報導

頂級醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）針對武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）的易感染族群30日發表了新的研究發現，包括最先死亡的2名患者，具有長期的吸菸史，患者當中男性的比例佔68%，患者的年齡中位數為55.5歲。

《刺胳針》的這項研究由武漢市金銀潭醫院、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、中科院武漢病毒研究所的一線臨床工作者和專家合作完成，涉及樣本為2020年1月1日至1月20日在武漢金銀潭醫院的患者，隨訪至1月25日。

論文樣本數據顯示，99名患者中無醫務人員，有2人是夫妻，有49名患者曾有華南海鮮市場的暴露史，佔比為49%。其中，有47名患者俱有長期暴露史（大部分為市場銷售人員或市場管理人員），2名患者只有短期暴露史（顧客）。1月24日發表的論文中，曾有華南海鮮市場的暴露史的比例為66%（27名患者/41名患者）。

從患者的性別和年齡特徵上看，本次分析的病例中，男性共67名，佔比68%。同樣，這一比例與之前的數據（73%）相當。而從年齡分佈上看，最新數據的年齡中位數為55.5歲，較先前的49.0歲有所上升。

截至1月25日，99例患者中，31例(31%)患者出院，11例(11%)患者死亡，其他病人仍在住院。最先死亡的2名患者，為61歲男性（患者1）及69歲男性（患者2），他們之前並無慢性疾病，但有長期吸菸史。

論文指出，MERS-CoV和SARS-CoV也被發現感染男性多於女性。女性對病毒感染易感性的降低可能是由於X染色體和女性荷爾蒙的保護，這在先天免疫和適應性免疫中起著重要的作用。

分析表明，在這99名患者中，有50名患者同時具有心血管疾病、內分泌系統疾病、消化系統疾病、呼吸系統疾病、惡性腫瘤、神經系統疾病等慢性疾病，佔比約為51%。首批41例患者中，這一比例僅為32%。

研究團隊介紹了99例患者的常見症狀。數據表明，有83%的患者出現了發燒，82%的患者有咳嗽症狀。這兩者是最為常見的臨床特徵，其他的一些疾病特徵則相對比較少見，包括有31%的患者出現了呼吸急促，11%的患者出現了肌肉疼痛，而剩餘的一些症狀，則佔比不超過10%，例如疲倦（9%）、頭痛（8%）、喉嚨痛（5%）、流涕（4%）、胸痛（2%）、腹瀉（2%）、噁心嘔吐（1%）。其中90%患者不止出現一種症狀。

研究指出，截至目前，關於2019-nCoV引起的肺炎的流行病學和臨床特徵的資料仍然很少，需更多團隊對確診患者的流行病學和臨床特徵進行全面探討，八成以上患者發熱咳嗽，需確定是否有細菌真菌共同感染的情況。

患者同時接受其他呼吸道病毒，包括甲型流感病毒(H1N1、H3N2、H7N9)、乙型流感病毒、呼吸道合胞體病毒、副流感病毒、腺病毒、SARS-CoV和MERS-CoV的實時RT-PCR檢測，入院時吸痰或氣管內吸痰，以確定可能的致病細菌或真菌。此外，所有患者都接受了胸部X光或胸部CT檢查。

99例患者中，1例患者出現了鮑曼不動桿菌、肺炎克雷伯菌和黃曲霉共感染，結果證明鮑曼尼菌對後期抗生素有很強的抗藥性；1例真菌（光滑念珠菌）共感染；3例真菌（白色念珠菌）共感染。



值得注意的是，之前的統計數據顯示，SARS-CoV的死亡率超過10%，MERS-CoV的死亡率超過35%。研究團隊提到，在這項研究的數據截止時，99例感染2019-nCoV的患者的死亡率為11%，與之前的研究相似。

作者指出，隨著時間的推移，正在住院的患者中，可能還會有新增的死亡病例，當然，隨著樣本範圍擴大和疫情的發展，死亡率將繼續進一步精確統計。

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