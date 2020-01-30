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彰銀理專A客戶辛苦錢超過10年　挪用資金高達6300萬

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▲▼彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰銀爆出理專挪用客戶資金事件，金管會表示，該名理專涉及挪用4名客戶資金長達10年半時間，合計挪用資金約為6,300萬元。（圖／記者吳靜君攝）

記者紀佳妘／台北報導

理專A錢事件又一樁！金管會今（30）日表示，彰化銀行北台中分行一名理專從2009年底到2019年6月，涉及挪用客戶資金，一共影響4名客戶、挪用資金約達6,300萬元。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，彰化銀行有一名非受害客戶投訴該名理專，有保管印章、保證獲利及收到不認識的人匯款等情況，隨即彰銀稽核單位介入查後發現，這名理專與客戶有資金異常的情況。

請繼續往下閱讀...

莊琇媛指出，這名理專涉及挪用資金約達6,300萬元，其中未依客戶指示交易，且有挪為他用為4,000萬元，另與客戶借貸1,600萬元、異常資金往來590萬元。

莊琇媛說，彰銀發現該名理專有資金異常狀況，先前已向金管會通報重大偶發，目前彰銀已完成「陳述意見」，金管會將依照陳述意見進行處理。

此外，金管會農曆春節前才重罰2019年爆發的永豐銀行、玉山銀行理專分別挪用客戶金額高達7,000萬元、3,000萬元，銀行局各祭出1,200萬元罰單，也是銀行法加重罰鍰上路後的首例，外界關注彰化銀這起理專盜用資金案，恐也會依照相關案例開罰。

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