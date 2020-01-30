口罩每片8元挨批太貴　經濟部說明零售價是這樣訂出來的

▲儘管政府保證口罩供貨無虞，但各地口罩缺貨情況依舊沒有改善，藥局內還是有不少買不到的口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，引發民眾排隊搶購口罩熱潮，經濟部今（30）日表示，已協調口罩製造商自即日起開三班趕工，初估口罩每日產能可達420萬片，政府相關部門將統一徵購、統一調控、統一售價，最終零售價格將由中央流行疫情指揮中心發佈，口罩零售價格可望調降。

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內出現第9例武漢肺炎確診病例，衛福部長陳時中表示，新增第9例確診個案，27日有症狀、28日到醫院，今天確診為陽性；經濟部表示，今天為開工第一天，口罩廠商已恢復生產，並協調廠商24小時三班制生產。

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政府日前釋出戰備口罩至各大超商等通路，每片零售價訂為8元挨批太貴，經濟部表示，年節期間協調口罩製造商、物流業者及超商等通路業者開會，由於釋出戰備口罩需要調動物流及門市人力協助，年假期間除了進貨成本外，物流、廠商的人力成本確實比較高，像物流業者年假時，緊急召回司機，加班費就是平常的3至4倍，經各方協調最終定出8元售價。

官員指出，政府已宣布全面徵購國內廠商的每日製造產量，為了避免供需失衡、哄抬價格，年後口罩產線開工後，相關部門將統一徵購、統一調控、統一售價，經濟部會召集業者統一價格，後續價格會再調降。

經濟部表示，武漢肺炎持續，口罩銷量超過平常十倍，自1月29日到30日，政府會陸續供應470萬片口罩，提供給在醫療院所內，或是周圍的康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生等通路，同樣是零售散賣。

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