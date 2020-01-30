國民ETF0050明除息　每股配2.9元、殖利率達3.1%





▲受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

儘管台股今日寫下最慘開紅盤日的歷史紀錄，有國民ETF之稱的元大台灣50（0050）跌幅達5.68%或5.5元，相對抗震。0050明（31）日將除息，每股配發2.9元，以今日收盤價92.15元計算，殖利率達3.1%，收益分配發放日為3月6日。

0050分別於1月7日、1月20日進行第一、第二階段公告，每股配發2.9元，除息日訂為1月31日、收益分配發放日為3月6日。以2019年兩次評價配息各為0.7與2.9元，累計配發3.6元，配息率達3.82%，同時期（2019）含息報酬率為28.09%。

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台灣首檔ETF「元大台灣50 ETF」（0050）成立於2003年6月25日，不僅是現今規模最大，且受益人數突破10萬人的ETF。截至1月20日，規模達到新台幣633億元，歷年平均配息2.29元（2005年開始配息以來），平均填息天數僅46天(不含本次配息)，尤其2019年7月19日除息日一開盤便填息達陣，創下2003年成立以來最快填息紀錄

對於有意參與除息的投資人，投信業者提醒，目前國內ETF多設計配息機制，應先瞭解相關配息規定，以及預估配息公告等，才能掌握ETF的除息狀況，舉例來說，0050今年除息日訂為1月31日，投資人須於1月30日以前（含當日）買入0050，才具有參與除權息資格，另也建議投資人可透過不同的ETF建置投資組合，降低市場波動影響，亦可掌握除權息行情。

另投資人也可透過「元大台股ETF連結傘型基金」投資0050、0056，其獨有的不配息級別，可免去每次領息後，需手動再投入的不便，也節省每次再投入的交易手續費，輕鬆享有複利效果，適合投資人規劃自己需要的現金流量，包括稅務、退休、子女教育基金等，都可運用各種級別來配置完成。

投信業者也提醒投資人，不論個股或ETF都有可能發生當年度不配息的狀況，尤其是希望打造退休理財組合的退休族，更應留意退休理財標的勿過度集中，應適度分散於不同類型標的，例如：ESG、台股、美股、股市、債市、REITs等，透過不同的主題、區域、資產類型打造多元配置，提升投資組合面臨市場波動時的抗震強度。