國內餘屋多但供給增加　央行：空餘屋數恐進一步推升

▲ 央行認為市場仍有大量餘屋待去化，預期房價不易出現爆炸性成長。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（30）日公布108年第四季理監事會議議事紀錄，在國內金融方面，多位理事對國內房市發展及不動產授信風險表達看法。有位理事指出，近幾年房市成交量增加，交易對象原多為自住客，現逐漸轉為資產配置族群（較屬個人長期投資），但尚未出現大量投資客（以買賣獲利為主）進場現象。

房價方面，自民國106年開始溫和上揚，預估108年下半年漲幅增加；惟全國餘屋數量仍多，去化尚需時間，預期房價不易出現爆炸性成長。108年以來，商用不動產交易與土地交易大幅增加，高價住宅價格漲幅擴大，宜關注投資客炒作商用不動產與高價住宅情形。至於銀行承做房貸的逾放金額及逾放比率並未顯著增加，短期內，房市走向對於金融業貸款尚不致構成威脅。

請繼續往下閱讀...

另位理事表示，自民國106年以來，國內不動產貸款、建照核發量及建築業貸款年增率均持續上升。央行表示，雖至目前為止關切的銀行房貸資產品質良好，逾放比率也低，但它是一項落後指標。由於國內空屋或低度使用的餘屋數量大，且近年因房地產市場好轉而增加更多的房屋供給，宜關注空餘屋數恐進一步推升。央行政策著重在銀行貸款的安全性上，整體房地產市場的問題則仍有賴相關部會共同協調解決。

有位理事認為，高價住宅漲幅已現，央行應密切關注，必要時，採取選擇性信用管制等總體審慎政策工具。另位理事亦表達宜關注房地產問題，並指出最近開始施行的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，短期內對房地產影響有限；但待5年解禁購買房地產以後，對房地產的影響恐將加大。因此，未來或許可以考慮採取總體審慎政策，以因應房地產問題。