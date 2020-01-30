台指期重挫741點創開紅盤日最慘紀錄！　分析師：賣壓未宣洩完、明日續跌

▲台指期2020年開紅盤日重挫。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

春節連假過後，台指期今（30）日開紅盤恢復交易，但受武漢肺炎影響，一開盤就大跌341點，來到11,770 點，跌幅高達2.8%，但這還不是谷底，盤中一路下跌，終場以11,370點作收，一口氣大跌741點，創下史上單日最大跌點紀錄。

以一口台指期多單來說，投資人一天就虧掉14.8萬元，保證金都不夠墊，還要被追繳。但相對來說，台指期空單投資人，今天可就是大獲全勝，為自己賺得一個年後大紅包。

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今天期貨收盤價與現貨相較，逆價差51.74點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，今天上市櫃的股票跌停板家數超過350家以上，換言之，今天的賣壓也還沒宣洩完，明天應該還會持續賣壓，理論上，明天台股還會續跌。

王榮表示，今天外資在期貨與現貨都大賣，且目前盤後電子盤仍持續大跌，因此明天會持續走跌的機率相當高，因為通常只要外資期、現貨同步賣的話就會呈現短線趨勢成形，今天調節的口數也相對較多，外資在台指期賣超了1萬1,751口，淨多單剩下1萬8,239口，算是近期較低的水位。

王榮旭說，中國大陸股市延後開市影響台股，因此陸股尚未開市前，大多數投資人也不敢貿然進場，因為市場投資人不確定下周陸股重新開盤後是否會再大跌，因此明天大家應該不會是「買股票」，應該是把今天尚未賣掉的繼續賣掉。