台達電成立全球防疫指揮中心　武漢分公司150人均未受感染、2月14日復工

▲台達電內湖總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台達電今（30）日發聲明表示，台達電武漢分公司一共有150人，目前均未受感染，武漢分公司預計將自2月14日起復工。然而因疫情尚未控制，各項規定仍處於變動狀態，將會依更新之規定，彈性調整相關措施。

台達電表示，針對新型冠狀病毒疫情，已成立全球防疫指揮中心，密切關注疫情發展狀況，即時掌握各地廠區營運。同時，各廠區也已建構防疫小組，強化宣導防疫衛生，制訂防疫措施，追蹤並維護員工健康。



台達電指出，中國大陸各廠區工作日已依目前各地相關規定調整，春節假期延長至2月2日；2月9日24時前不復工。春節假期結束日至復工前則為休假日，目前定於2月10日起為上班日。台達電武漢分公司研發與業務人員共約150人，目前均無受到感染，武漢分公司預計將自2月14日起復工。惟因疫情尚未控制，各項規定仍處於變動狀態，未來台達仍將會依更新之規定，彈性調整相關措施。

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關於公司營運方面，一月份為正常年假，營運狀況與原先預期相似；二月份則因新型冠狀病毒疫情爆發，中國大陸各廠區最快要到2月10日才能恢復生產，產能與相關供應鏈都會受到影響。惟各廠區將優先配合法規及地方防疫狀況，機動調整人力，期能將影響降至最低。