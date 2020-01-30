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央行公開理監事會議紀錄！台灣經濟情況穩定　全體理事同意政策利率連14凍

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▲▼中央銀行理監事會後記者會，央行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 央行總裁楊金龍主持理監事會後記者會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（30）日公布108年第四季理監事會議議事紀錄，經表決結果，全體理事一致同意央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及 3.625%不變。

議事紀錄指出，全體理事均贊同政策利率維持不變，主要係基於國際經貿金融前景仍存在不確定性，國內經濟穩定成長，通膨展望溫和，金融情勢仍屬寬鬆等考量。其中，有位理事認為，近期出口成長改善、台商回流帶動投資暢旺、房市趨熱，以及國內經濟成長預測上調，均顯示國內經濟展望審慎樂觀，故目前不宜調降政策利率。

請繼續往下閱讀...

再者，考量全球金融脆弱性、美中貿易摩擦與英國脫歐等不確定性仍存，以及國際熱錢流入壓力，若升息可能加劇熱錢流入；加以國內通膨率低，且仍存在負的產出缺口，並不具備升息的條件，因此，支持政策利率維持不變。

另位理事則指出，近期國內經濟數據變化不大，且預期明年負的產出缺口增加有限；加以國內金融情勢仍屬寬鬆，銀行體系資金充裕，應無降息的理由。此外，2007 年美國次貸危機發生後，其景氣循環期間拉長，國內許多經濟現象亦與過去明顯不同；宜密切觀察美國景氣反轉時機，亦宜關注新經濟思維興起後，其政策意涵及因應之道。由於尚無採行預防性因應政策之急迫性，維持國內政策利率不變是穩當的決策。

有位理事表示，當前國內利率已低，再調降政策利率以激勵消費與投資的效果不佳，故無降息的理由；另考量國內通膨溫和，經濟成長尚未強勁至可能帶來潛在通膨壓力，且產出缺口仍為負值，亦無升息的理由，故維持政策利率不變係最佳決策。

▲▼聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲ 聯準會降息動作暫緩，圖為聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

另位理事指出，就台灣景氣衰退預測模型推估研究認為，台灣下一季陷入衰退的機率較前次推估為低，故無降息的需要；此外，環顧全球經濟體系貨幣政策情況，目前亦無急迫升息的必要，故贊成維持利率不變。有位理事則認為，考量國內經濟情況穩定，目前不宜降低政策利率；再由國際情勢變化觀察，美國已經停止此波降息，中國大陸及南韓雖然仍在降息，惟其利率高於台灣，因此，贊同維持國內政策利率不變。

有位理事贊成政策利率維持不變，並表示主要係考量國內通膨展望溫和，加以台商回台投資陸續落實、美中貿易摩擦帶動資安相關產業鏈廠商擴大在台投資，以及 5G 等新興科技應用商機促使國內大廠增加資本支出，驅動未來國內投資動能；益以明年全球經濟朝正面發展趨勢，全球貿易量成長回升，挹注國內出口，國內經濟展望仍屬樂觀。

另位理事則指出，預期未來台灣經濟溫和成長，民間投資係支撐經濟成長的動能之一，若能維持利率穩定，將有利業者投資及產業發展。

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