台股鼠年開紅盤重挫696點爆出2754億創12年最高　金管會信心喊話

▲台股今天是鼠年開紅盤日，終場重挫696.97點，收在11,421.4點，跌幅5.75%。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

今（30）日是鼠年開紅盤日，不過受到武漢肺炎影響，台股重挫696.97點，跌幅5.75%，成為亞股之最。金管會證期局對投資人信心喊話，台股基本面、台灣總體經濟良好，且單日成交量2,754億元，創下12年來最高，顯示大多數投資人逢低承接，對市場仍具有信心。

台股今天重挫696.97點，收在11,421.74點，失守11,500點關卡，引起各界關注。金管會證期局副局長蔡麗玲表示，台股今天表現主要是受到武漢肺炎疫情影響，市場擔憂是否會影響到經濟活動，但今天亞股普遍也呈現下跌狀況。

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觀察亞洲各國股市今天表現，台灣下跌686.97點，跌幅5.75%；香港下跌711.5點、跌幅2.62%；日本下跌401.65點、跌幅1.72%；南韓下跌37.28點、跌幅1.71%；新加坡下跌11.89點、跌幅0.37%。

蔡麗玲指出，台股今天跌幅為亞股最大，主要是從1月20日封關到現在，各國仍有交易且疫情持續進行中，各國股市也陸續反映，不過台股今天是農曆春節後第一天開盤，因此面臨較大的補跌壓力，跌幅壓力相對較大。

蔡麗玲說，各國股市短期雖然受到武漢肺炎疫情影響，出現短期性衝擊，但股市長期仍將回歸基本面，去年上市櫃公司2019年累積營收合計約34.05兆元，與前年同期相較約略持平，本益比也達19.57倍，現金殖利率達3.67%，加計股票股利為3.82%，顯示台股基本面良好。

此外，蔡麗玲也提及，政府近年來推動經濟轉型創新，優化投資環境，透過前瞻基礎建設，帶動投資、擴大內需，現在資金進來的增多、出去的減少，不論是廠商、經濟學者及國際預測機構，都預期未來台灣的經濟成長會再加速，希望投資人對台灣經濟有信心。

至於目前是否有上市櫃公司受到影響，蔡麗玲表示，部分上市櫃公司針對疫情發展及大陸延後復工，已採行相關因應措施，包括通知客戶調整出貨時間、盤點防疫相關物資及掌握員工的動向、機動調整生產排配、復工後彈性調高產能、成立防疫因應小組等，到下午3點半為止，目前有405家上市櫃公司受到影響，其中上市公司234家、上櫃171家，不過從這些公司所發布的重大訊息，並沒有顯示有重大影響。

蔡麗玲強調，台股目前基本面及台灣總體經濟良好，金管會將持續密切觀察武漢肺炎疫情、中美貿易摩擦、美國聯準會利率政策及外資進出情形等因素，若台股發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施，也就是就股市下跌、供給需求情況來做調整。