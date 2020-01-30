新加坡因應「武漢肺炎」統一發送口罩：每個家庭4個就夠了

▲新加坡政府統一發放每戶4個醫療用口罩（圖／資料照片）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）在全球不斷增加新病例，已經出現10例確診病例的新加坡政府宣布，將向137萬戶家庭免費提供醫療用口罩，每戶可以接收4個。不過政府方面還是呼籲，目前只有身體不適的人才區要配戴口罩。

根據《海峽時報》報導，自2月1日起，將向全國發送520萬個口罩，將透過89個社區中心與654個居民委員會逐步發送，預計會在2月9日前完成發放作業，索取的民眾必須攜帶身分證，目前限定每個家庭只能索取一次。

儘管新加坡政府有足夠的口罩能夠提供給需要的人使用，但是在全球口罩缺貨的情況下，當局正在尋求新的供應商，也設法增加傳統供應商的供貨能量。

▲新加坡方面認為，目前的狀況每個家庭4個口罩就夠用了。（圖／免費圖庫pakutaso）



目前新加坡發現10個確診案例，全部都是來自湖北的旅客，健康專家指出，目前沒有出現社區群聚感染案例，因此每個家庭4個口罩就夠了，因為不太可能每個人都生病，如果家中有多人發生身體不適，而且是有顧慮的情況，政府會派遣專用的救護車，並提供必要的協助。

專家也建議，口罩只要沒有髒污或破損，都是有用的，但是每個口罩不要使用超過24小時。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。