特斯拉Q4獲利優於預期！盤後股價飆漲14%　馬斯克身家暴增690億

▲特斯拉Q4財報表現佳。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

特斯拉（Tesla）公布去年第4季財報，調整後（非GAAP）每股純益為2.14美元，超出華爾街預期的1.72美元，營收則年增2%至73.84億美元，激勵特斯拉周三（29日）盤後股價一度大漲近14%。

特斯拉表示，預期未來將持續獲得正值現金流和純益，不過隨著特斯拉不斷推出新產品並增加新產品產量，可能隨時會出現意外。據特斯拉財報，上季汽車毛利率較前年同期的24.5%略低，為22.5%。

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特斯拉表示，已於加州弗里蒙特（Fremont）廠開始量產最新跨界休旅車Model Y，並計畫於2021年在德國布蘭登堡（Brandenburg）的工廠生產該車款。據財報顯示，特斯拉上季於全球的交車輛達11.2萬輛，不僅大大超越華爾街預期，達到執行長馬斯克（Elon Musk）年底銷售目標的底線，更是該公司有史以來最佳的一季。特斯拉預計，今年的交車輛應「輕鬆地超越50萬輛」。

而能源儲存及太陽能業務方面，特斯拉'表示已於第4季部署了54MW的太陽能，較上季增長26%，為該部門的營收貢獻了4.36億美元，特斯拉預期該業務今年的部署量應能增長至少50%。至於包括汽車維修及品牌銷售在內的服務及其他業務，則為營收貢獻了5.8億美元。

特斯拉財報表現亮眼，激勵特斯拉周三盤後股價一度飆漲14%至近660美元，這也使馬斯克的身家在短短一小時內飆升了23億美元（約新台幣694.6億元）至約360億美元。彭博報導，現年48歲的馬斯克握有特斯拉流通股的5分之1左右，佔其大半身家。據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）統計，馬斯克今年以來的財富已大增約60.9億美元，增長金額為全球第二名。