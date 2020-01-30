春節ATM交易金額較去年減少逾百億　放假首日交易量最多

▲ 央行統計春節期間ATM交易情形。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

央行針對今年春節假期ATM跨行交易資料分析，假期首日之跨行交易金額為最高，跨行提款金額與跨行轉帳金額皆較去（108）年減少超過百億，央行表示，主要係因今年春節假期較108年少2日的緣故。

央行針對今年春節假期ATM跨行交易資料分析，假期首日之跨行交易金額為最高，假期中則下降，至假期最後1日才又增加，與歷年相同。

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而在春節假期跨行交易中，跨行提款金額為497億元、較108年春節減少183億元；跨行轉帳金額為515億元、較108年春節減少143億元。央行表示，因今年春節假期較108年少2日，致跨行提款、轉帳金額相較去年減少。

央行為確保農曆春節期間財金公司ATM跨行系統運作順暢，便利民眾提款及轉帳，已於春節前促請各金融機構於跨行清算專戶留存充足清算資金。據統計，今年春節假期前最後一個營業日（22日）各金融機構留存該專戶之跨行清算資金餘額達2,277億元，較108年春節留存金額增加約193億元。而今年跨行交易金額合計1,012億元，顯示整體金融機構春節期間留存之跨行清算資金，足以支應民眾跨行交易所需。