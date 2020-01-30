快遞、包裹不能寄口罩到國外！海關昨查獲2千多片全沒入　旅客攜帶出境維持5盒上限　

▲政府限制口罩出口為期1個月。（圖／記者周亭瑋攝）

記者吳靜君／台北報導

因應武漢肺炎疫情嚴峻趨勢，為確保國內口罩所需，經濟部1月23日公告，限制口罩出口1個月，並且限制旅客攜帶口罩出境最高上限5盒（每盒約50片），不過隨著疫情的升溫，所以海關今（30）日表示，會滾動式檢討合理的自用數量以及國內的需求，每周會定期召開會議決定是否要減少攜帶出境的量。

近日口罩出口限制1個月、限制旅客攜帶口罩出境等政策議題引發社會討論，關務署今（30）日邀集經濟部國際貿易局、食藥署、經濟部工業局、陸委會、內政部航空警察局、海巡署等召開會議研商。

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關務署表示，根據會議結論與共識，維持旅客攜帶出境者最多就是5盒，但是如果疫情持續升溫、或者國內的口罩政府開始徵收提供給民眾，顯見國內市場上的口罩供應不足時，隨時會招開緊急會議，縮減旅客帶出境口罩的量。

關務署解釋，5盒是依據如果疫情持續半年、每人、每日需要的口罩大約是1片，大約就是180片大約是4盒，再考慮汙損、頻繁進出醫院等需求，再彈性加計1盒，是相當寬鬆且合理的水準。

自政府初三（27日）宣布「限口罩出口令」之後，昨（29）日就查獲違規郵包4件，共計2000多片，寄送地點包含中國大陸、香港、澳洲以及新加坡等。至於旅客攜帶、快遞貨物等，都未發現有違規情況。

海關表示，如果發現快遞、郵寄口罩出口，會被沒入；旅客如果攜帶超量的口罩出口也會被沒收，並且快遞和旅客依據海關緝私條例規範，最高可以罰貨價的3倍以下。

所以自從「限口罩出口令」後，即使想要做愛心、將口罩輸出國外，都是嚴格限制，口罩以先解決國內需求為優先。

▼政府分配超商銷售口罩，仍搶購一空。（圖／記者宋良義攝、示意圖）