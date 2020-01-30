臉書Q4營收獲利亮眼　但全年營利率由45%大降至34%...盤後股價下跌逾7%

▲臉書Q4營收表現佳。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

社群網路巨頭臉書昨（29）日公布去年第四季財報顯示，營收、淨利皆優於預期，但盤後股價仍然重挫近7.5%，主要原因出在公司成本和費用上升，且營業利潤萎縮。

臉書去年第四季營收成長近25%，達到211億美元，超過分析師預期的209億美元，全年營收更有近 27%的漲幅，利潤也略高於預期，增加近7%至73.5億美元。不僅如此，平台每日活躍用戶比去年同期還增加9%，達到16.6 億，表現相當優異。

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不過，臉書2019年成本和費用達467.1億美元，較2018年提高51%，且營業利潤率自去年的45%下降至34%。

在過去的一年中，臉書遇到種種困境，自6月發布數位貨幣計畫以來，一直遭全球立法者和監管機關質疑甚至反對，隨後 7 月臉書同意支付 50 億美元罰金與 FTC 就劍橋分析公司濫用數據一案達成和解，但臉書財務長 David Wehner 表示，於協議仍在等待法庭批准，該公司尚未支付罰款。

臉書執行長祖克柏在電話會議上表示，臉書正為現在這「緊湊的一年」做好準備，包括 2020 年美國大選在內。他稱自己的目標是更好地傳達公司在眾多議題上的政策。祖克柏說：「我下個 10 年的目標不是被喜歡，而是被理解。因為為了要獲得信任，大眾必須知道我的立場」。

祖克柏表示，「過去我們因為想受到他人歡迎、喜愛，也怕會冒犯他人，所以在一些事情上並沒有清楚表達公司的立場跟觀點；但現在應該更清晰地傳達我們所主張的內容了」。