防疫概念股逆勢漲停　康那香、恆大、南六短線可期

▲口罩相關業者訂單滿載。（圖／記者周亭瑋攝）

記者姚惠茹／台北報導

武漢肺炎疫情衝擊，台股今（30）日大跌696.97點，加權指數收在11421.74點，創歷年最大跌點紀錄，但是口罩相關的防疫概念股康那香（9919）、恆大（1325）、南六（6504）全數漲停，而且目前均呈現訂單滿載的狀態，法人認為，隨著疫情發展時程，相關概念股短線仍有成長空間。

受到疫情影響，台股新春開盤一片綠油油，唯獨防疫概念股逆勢漲停爆量，其中口罩相關概念股，康那香漲停仍高掛56萬張委買張數，恆大同樣漲停並高掛21萬張委買張數，至於南六也衝上漲停並有超過7000張的委買張數。

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疫情導致口罩缺貨，根據經濟部數據顯示，台灣口罩日產量約188萬片，目前口罩相關業者均呈現訂單滿載的狀態，其中康那香有2條產線，日產量約20萬～40萬片，而恆大擁有6條產線，日產能上看72萬片，至於以不織布、濕紙巾、醫療手術衣用布等為主的南六也接獲許多訂單。

法人認為，防疫概念股在年前封關已經有所表現，但是過年期間武漢肺炎進入爆發期，衝擊台股新春開盤出現補跌效應，但是防疫概念股成為資金熱門題材，並隨著疫情發展時程，相關概念股短線仍可望有成長空間，其中又以口罩類股受惠最大。