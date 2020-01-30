快訊／印度、菲律賓也失守　出現第一起武漢肺炎病例

▲武漢肺炎疫情在各國蔓延。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）與印媒最新消息指出，印度出現首起武漢肺炎確診病例，患者是來自中國武漢的學生，正在喀拉拉邦（Kerala）接受觀察。此外，菲律賓30日也宣布出現第一起確診病例，患者也是中國籍人士。

目前，新型冠狀病毒的死亡病例已累計到170例，各國除了紛紛出現首起確診，也有許多疑似病例。CNN報導，菲律賓30日證實第一起新型冠狀病毒病例，衛生部官員說明患者為中國籍女子。

CNN報導，菲律賓30日證實第一起新型冠狀病毒病例，衛生部官員說明患者為中國籍女子。另外，印度30日報告第一起新型冠狀病毒的陽性病例，患者就讀武漢大學，目前待在隔離病房，狀況穩定，正接受密切監測。印度政府表示，已準備好應對國內的各種疫情。

世界衛生組織（WHO）表示，緊急委員會將於30日重新開會，決定是否武漢肺炎的疫情構成全球緊急狀態。該組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，過去幾天，病毒在一些國家的發展令人擔憂，特別是人傳人的情況，「雖然中國境外的病例數量相對較少，但仍有可能發生更大規模的疫情爆發。」