80歲阿嬤大談「差45歲祖孫戀」　見面4天就下嫁35歲小男友！





▲80歲婦人與小男友大談祖孫戀。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

記者李振慧／綜合報導

英國一對相差45歲的祖孫戀近來獲得關注，80歲婦人瓊斯(Iris Jones)去年在網路上結識35歲埃及男艾爾布雷漢(Mohamed Ahmed Irbriham)，後來特別飛往開羅與對方見面，沒想到2人的感情宛如天雷勾動地火、一發不可收拾，才會面4天就決定要下嫁對方。

來自薩默塞特郡(Somerset)濱海韋斯頓(Weston-super-Mare)的瓊斯，是一名退休的前清潔工人，曾和丈夫結婚40年的她，育有2名分別為54歲與53歲的兒子，離婚多年的她沒想到在臉書上結識真愛，與小她45歲的艾爾布雷漢聊天聊出感情。

結識2個禮拜後，瓊斯由於被艾爾布雷漢告白，便於去年11月飛往開羅與對方見面，結果一見面她的芳心就被對方深深擄獲，不但大享魚水之歡，4天後還前往駐地英國大使館要和對方成婚，可惜因為申請資料準備不足，最後沒有成功。

當地媒體指出，瓊斯雖然現在每周只能靠約英鎊200元（約台幣7,858元）的退休金以及福利津貼過活，但名下擁有一棟價值英鎊22萬元（約台幣864萬元）的房產，而艾爾布雷漢與她交往後竟然還辭了工作。

瓊斯接受訪問時反駁，艾爾布雷漢和她在一起絕對不是為了錢，也不是為了獲得英國護照，「如果他是為了錢娶我，他會很失望，因為我現在是靠退休金生活，我不是傻瓜，我很誠實且直接和他講清楚，他甚至願意簽婚前協議，因為他說他想要的是我，不是我的房子」，堅信2人是跨越年齡界限的真愛，正在努力存錢希望能早日返回埃及完婚。

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