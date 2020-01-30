快訊／北海道星野度假村8男女遇雪崩　外籍男子心跳停止

記者丁維瑀／綜合報導
根據NHK最新報導，根據警方與消防部門在當地時間下午4時許接獲的消息指出，北海道占冠村一處滑雪場周邊發生雪崩事件，8名男女受到影響，目前救援活動正進行中。警方表示，一名外國籍的男子失去意識、停止心跳。
報導指出，失事地點為星野度假村。
【速報 JUST IN 】北海道トマムスキー場の周辺で雪崩 ８人巻き込まれる １人重体 #nhk_news https://t.co/m1a2Kzwiyu— NHKニュース (@nhk_news) January 30, 2020
記者丁維瑀／綜合報導
根據NHK最新報導，根據警方與消防部門在當地時間下午4時許接獲的消息指出，北海道占冠村一處滑雪場周邊發生雪崩事件，8名男女受到影響，目前救援活動正進行中。警方表示，一名外國籍的男子失去意識、停止心跳。
報導指出，失事地點為星野度假村。
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