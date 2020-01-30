快訊／北海道星野度假村8男女遇雪崩　外籍男子心跳停止

隨著武漢肺炎疫情蔓延，全球各國航空公司紛紛調整航班。繼29日英國航空及印尼獅航宣布停飛所有前往中國的航線，30日德國國家漢莎航空公司（Lufthansa）也跟進。美國白宮29日則表示，國內幾家已經調整中國航線的航空公司都是自發性採取行動，目前仍在討論是否限縮全國往返中國的航班。