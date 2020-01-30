米蘭名校「拒留學生回校」　台灣女音樂家：怎苦到留學生

▲武漢肺炎讓許多人心生恐懼。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，造成多國人心惶惶，同時也讓經濟受到一定的影響，在義大利米蘭，中國每個月都會為當地旅遊業帶來3億歐元（約新台幣100億元）的收入，如今卻少了40%。此外，當地的科莫音樂學院（Conservatorio Di Como）也因為疫情的關係，要求亞洲的留學生先不要返回學校上課，以避免不必要的恐慌。

據義大利《共和國報》報導，中國平均每個月都會為米蘭帶進3億歐元（約新台幣100億元）的旅遊財，但因武漢肺炎的疫情爆發，導致現在已比前一年同時期少了40%的收入，當地經濟因為病毒擴散而受到不小的影響。

不只經濟受到影響，連許多活動也被迫取消，像是保羅.薩皮（Paolo Sarpi）所舉辦的「唐人街新年慶祝活動」，原本將在2月8日隆重登場，現在也已暫時決定停辦。

除此之外，當地的科莫音樂學院為了因應疫情，甚至發出公告表示，「出於預防的原因，請所有返鄉的學生先不要回來上課」，因為當地有許多亞洲的留學生在新年期間返回家鄉過年，因此學校擔心，可能會有學生仍在病毒的潛伏期，所以才做出這樣的決定。

米蘭還有大學在網路上公布，目前大學內並未發現與2019新型冠狀病毒相關的病例，但會遵循當局所發布的預防措施，「要求所有剛從中國回國，或目前正在回國並打算返回義大利的人（學生、教師和技術管理人員）採取特別行動，日後將特別注意他們的健康狀況。」

義大利這樣的決定無非是為了保護國內的民眾不要受到感染，同時也避免大家陷入恐慌。不過2011年以滿分成績畢業於國立羅馬音樂院(conservatory of santa cecilia in rome)的大提琴家林若禪則在臉書上表示，以前還在念書時，就曾因為是亞洲學生而難以得到合理的待遇，如今又出現這樣的公告，「這應該是義大利政府得在機場多增加防疫措施，怎麼會苦到留學生」。