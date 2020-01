美國捲髮妞連中三槍倒地　微笑比出幫派手勢

▲ ▲子彈、槍枝。(示意圖/pixabay)



實習記者簡立宇/綜合報導

推特在17日出現一支影片,片中一名美國捲髮身穿亮粉色上衣的女人,與停在路邊的車上司機起口角,隨後傳來三聲槍響,女人後腰中彈倒在地上。拿著手機直播爭執的人則未停止錄影,拍到女人對鏡頭面露微笑,比出幫派手勢。

據《太陽報》表示,這起槍擊案出現在美國田納西州(Tennessee)。錄影者對著停在路邊的車輛大喊「滾出我家」,亮粉色上衣女子更對車主比手畫腳理論。隨後該車發動並向後退,然而車主竟從車窗伸出手槍,對著女子連開三槍。

錄影者受到驚嚇狂飆髒話,卻未停止攝影,連忙走到中槍女子面前查看。女子一手扶著中槍的後腰,一手比出幫派姿勢,臉上看不出疼痛,甚至還對著鏡頭微笑。

最後錄影者還對著鏡頭留下十幾秒的結語,「對…這就是人生」,一副稀鬆平常的模樣。推文底下有網友批評「錄影的人怎麼不趕快叫救護車」,也有人表示,這明顯不是該處第一次有人被射倒,另外也有網友懷疑流出來的血色深的像巧克力醬,或許那位女子根本沒被射中。

Her friend got shot on live and she had the nerve to put the camera on her and the friend gone smile, wtf.