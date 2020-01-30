謝金河：口罩產業十年寒窗無人問　台陸產量相差懸殊

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／台北報導

武漢肺炎疫情越演越烈，口罩供不應求，成為另一話題。財信傳媒董事長謝金河表示，口罩產業可說是十年寒窗無人問的辛苦產業，台灣的口罩產量跟中國大陸相較，相差十分懸殊。

謝金河在臉書指出，口罩成了鼠年最珍貴的寶貝！武漢疫情襲捲全球，全世界都在搶口罩，不單單是台灣而已，南韓單週口罩銷售暴增43.8倍，這兩天很多民眾在超商已經買不到口罩，蘇揆禁止口罩出口一個月，引來很多口水戰。先不談是非，台股開盤，一定有一個族群會漲停，且一價到底，那就是生產口罩的企業。

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其實口罩產業可說是十年寒窗無人問的辛苦產業，像是具代表性的康那香，過去四年虧損了三年，董事長戴榮吉已經八旬高齡，康那香是不織布大廠，國人自製的第一片衞生棉，就是出自康那香。台灣有幾家不織布廠，業績表現最好的工廠設在燕巢的南六；還有一家新麗，是工業用不織布樹脂棉大廠，南六則以濕紙巾，面膜為主力；毛寶則是生產清潔劑。也就是說，口罩的生產來自不織布，但國內上市櫃公司很少主力是生產口罩的。

謝金河提到，這次口罩缺貨，大家看到康那香觀光工廠擠滿了人，原來口罩產線只是聊備一格，進入觀光工廠供人參觀。很多民眾排隊買口罩，很多都是鄕野間的家庭式小型生產線，最具代表性的是彰化，像和美，田中仍保留很多織襪工廠，還保留一些口罩工廠，新北市也有一些。

最主要原因是口罩產業進入門檻很低，價格殺戮慘烈，台灣大量生產的口罩工廠廿年前紛紛把生產線搬到中國大陸，這次口罩缺貨，大家才知道，2019年台灣出口到中國大陸的口罩185萬片，但台灣從中國大陸進口高達3.98億片，這可以看出台灣的口罩產量跟中國大陸相較，相差十分懸殊。

在產業外移中，大陸的擴廠力道驚人，香港有兩家上市公司，像是最大的恆安國際去年銷售額242億港幣，維達國際去年營收148億港幣，都是績優的公司，實力遠遠超過台灣的不織布廠，留在台灣的剩下家庭式的小型加工廠，還有的是高附加價值的醫療級口罩。這次口罩缺貨風波，也是大家深刻了解口罩產業的好機會。