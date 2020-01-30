好萊塢大咖淫魔製片稱「已切除輸精管」　曾怒斥女星不懂行規　

▲溫斯坦涉嫌性侵，多名受害人出庭作證。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

好萊塢前知名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌性侵、性騷擾超過80名女性，29日在紐約曼哈頓區的最高法院接受性侵案審判。兩名女子道恩.鄧寧（Dawn Dunning）和塔拉勒.伍爾夫（Tarale Wulff）出庭作證指出，溫斯坦施暴前曾稱自己已切除輸精管，不用擔心懷孕，這是電影業的常態。

綜合外媒報導，40歲的鄧寧表示，溫斯坦曾在2004年某一次的會議上掀起她的裙子，撫摸她的生殖器；另一次溫斯坦表示願意安排她演出三部電影，但必須跟溫斯坦和他的助理上床，她以為是開玩笑話，沒想到溫斯坦勃然大怒地大喊「你在這一行絕對混不下去，這是行規！」還暗示莎瑪海耶克 （Salma Hayek）和莎莉賽隆 （Charlize Theron）就很懂規矩。

43歲的伍爾夫則是向陪審員淚訴，她2005年到溫斯坦在紐約市的公寓面試，溫斯坦卻抓著她的手臂把她推到床上強暴，面對溫斯坦龐大的身軀，她根本無法抵抗。

除此之外，受害人之一的前節目製作助理海利（Miriam Haley）在近日也出庭作證，指控溫斯坦於2006年強迫她口交。女星安娜貝拉莎拉（Annabella Sciorra）等4名女性在24日出庭時也指控溫斯坦的惡行。

溫斯坦被控5項罪行，包括強暴、未經同意對女性進行口交，未經同意性行為等，最高可判處終身監禁，但他堅持所有性接觸都是合意的。