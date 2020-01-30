老虎「從後追上」一把壓地上！　他「裝死不動」倖存…驚悚畫面全都錄

You want to see how does a narrow escape looks like in case of encounter with a #tiger. #Tiger was cornered by the crowd. But fortunately end was fine for both man and tiger. Sent by a senior. pic.twitter.com/1rLZyZJs3i — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 25, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

位於印度中部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）日前發生老虎攻擊人的事件，一名當地村民被老虎追趕後壓制在地上，為了脫困，他先是假裝自己已經死亡，一動也不動動的躺在地上，旁邊的村民則是不斷地朝著老虎丟擲石頭以示恐嚇；最後老虎似乎受到驚嚇轉身逃跑，而該名村民也平安無事的躲過了一劫。

綜合外媒報導，這起事件發生在馬哈拉施特拉邦的班達拉（Bhandara），25日時一隻老虎突然出現，以極快的速度跨過樹籬並衝過一條馬路後，朝著滿是人的地方衝去；村民害怕得四散奔逃，其中一人因為逃竄不及，遭到後方的老虎追上並被壓制在地。

從森林服務處人員帕文（Parveen Kaswan）分享的影片中可以看到，男子被撲倒在地之後仍然保持冷靜，一動也不動躺在地上，裝作已經死亡的樣子，而一旁緊張的村民則是不斷地丟石頭、大吼大叫，試圖轉移老虎的注意力。

報導中指出，這起混亂一共造成至少3人受傷，老虎最後則是似乎受到驚嚇，頭也不回地轉身跑走，被壓在地上的男子幸運地存活下來，沒有受到太大的傷害。