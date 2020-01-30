開工試手氣！大樂透1.6億頭獎＋159組100萬紅包等你拿　3種買法易中大獎

▲今天是開工日，大樂透頭獎上看1.6億元，同時加碼開出159組春節百萬大紅包。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（2020）年農曆春節電腦型彩券加碼總獎金8億元，其中春節7天連續假期，大樂透一共開出2次頭獎、送出201組100萬元，今（30）日新春開工日，大樂透頭獎上看1.6億元，也將加碼續開100萬元獎項。此外，威力彩自1月20日加碼2億元後，頭獎尚未開出，今晚頭獎上看3.8億元，也是今年最高的頭獎。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，大樂透今年總計送出3.6億元的加碼獎金，提供360組100萬元的中獎機會，假期7天從1月23日至29日累計開出201組，共有239注中獎，其中獨得100萬元獎金的共171注，占比約72%，相較2018年占比52%和2019年68%，今年春節大紅包獎項前7期中獎人獨得100萬元的比例為近3年最高。

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今天開工日至2月2日大樂透仍將每天開獎，提供民眾中大獎的機會。大樂透今晚頭獎上看1.6億元，並會繼續加開100萬元的春節大紅包獎號，民眾購買今晚開獎的大樂透不僅可以對億元頭獎、還有機會對中春節大紅包獎項，等於是買一張彩券可以對兩種獎項。

不過，若累計至今天360組春節大紅包沒有全數送出，將於明（31）日繼續加開，直到360組100萬元全數送出，或到2月7日活動結束為止。

台彩公司也特別公開「春節大紅包」中獎幸運兒的買法，根據彩券投注系統的投注資料，1月23日至29日的239張中獎彩券，其中有43位（18%）中獎人以「投注50元」即幸運對中春節大紅包獎項，當中更有33人一舉獨得100萬元獎金，另有9%的幸運兒是透過「包牌」的方式獲得財神爺的眷顧。

至於選號方式，電腦選號占84%、自選占16%，因此目前還在等待中獎的民眾不妨參考中獎幸運兒的買法，把握加碼的倒數好機會。此外，今晚開獎的「威力彩」頭獎上看3.8億元，5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」獎金加碼活動倒數3天，加碼到2月1日止。