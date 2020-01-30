防堵武漢肺炎！白宮宣布成立「特別工作小組」監控疫情

▲白宮宣布，成立特別工作小組，監控武漢肺炎疫情。圖為美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV，武漢肺炎）擴散，白宮於29日宣布成立特別工作小組監控疫情。據了解，小組由衛生及公共服務部部長艾薩（Alex Azar）領導，國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也是成員，將主導川普政府持續掌握疫情。

白宮29日宣布成立特別工作小組，領導政府回應、監測與控制疫情。團隊由衛生及公共服務部部長艾薩領導，其他成員包括國安顧問歐布萊恩、國家衛生研究院（NIH）首席官員弗契（Anthony Fauci）等人。

白宮新聞秘書格雷沙姆（Stephanie Grisham）表示，特別工作小組自從27日以來每日開會討論疫情，總統川普29日稍早在白宮主持了其中一場會議。她強調，美國人民感染新型冠狀病毒的風險仍低，「所有機構都正積極地監測這個持續改變的情勢，讓大眾持續了解情況。」

《國會山報》（The Hill）報導，美國官員29日獲得批准，前往中國研究新型冠狀病毒。世界衛生組織（WHO）也派遣一個專家小組與北京當局合作。參議員柯頓（Tom Cotton）28日呼籲政府實施「針對性旅遊禁令」，阻止疫情擴散，但華府官員至今仍不願採取如此重大的措施，限制旅遊。

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