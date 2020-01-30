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台股史上最慘開紅盤日　法人：武漢肺炎衝擊短期消費　不至重創經濟　

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▲▼受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

受武漢肺炎疫情影響，台股今日重挫。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

武漢肺炎疫情擴散，衝擊台股今（30）日開紅盤日重挫696點或5.75%，不僅創最慘開紅盤日，更創下台股有史以來單日最大跌點紀錄。法人認為，中國消費經過2019年的低谷，原本期待在2020年會出現復甦跡象，此時由於武漢肺炎的陰影，勢必衝擊短期間的消費，但不會出現大規模人類傳染或重創經濟。

第一金投信分析，這次武漢肺炎疫情和過去SARS、MERS相較，可能不會出現大規模的人類傳染或重創經濟原因有三。第一，目前此類新型冠狀病毒的嚴重程度和致死率比SARS、MERS低。第二，與2003年中國政府一度隱匿疫情，延誤防疫的工作相比，這次的資訊透明，處理上也明快許多。第三，各國衛生單位和世界衛生組織已有處理此類快速傳染疾病的經驗。

請繼續往下閱讀...

回顧17年前SARS，第一金表示，同樣是發生在中國，主要傳染地在亞洲的冠狀病毒呼吸道疾病。當時疫情的高峰期在2003年3~5月間，6月以後病例數開始下降。

疫情與股市的連動方面，港股和台股分別在2002年底和2003年初，SARS疫情初見端倪時便開始反應，到2003年5月左右見底，跌幅均在15%左右；而當時陸股市場的效率不高，直到在2003年4月中旬才開始下跌，直到當年11月才見底部，波段跌幅也在15%上下。

然而在SARS疫情期間（2003/2~2003/6），雖然市場信心受挫，台股及港股短期震盪較為劇烈，最大跌幅分別達12.02%、10.8%，但很快便收復失土。從整段疫情期間來看，其實前後變化不大，台股僅微幅下跌2.85%，港股甚至上漲4.3%。而美國受影響較輕微，最大跌幅僅5.93%，且領先反彈，在疫情期間甚至大漲13.88%。疫情結束後的3~6 個月，股市都持續上揚，突破疫情前高點。

疫情前後台股、港股與美股的走勢，美股領先台股、港股反彈，且一路向上，突破疫情前的波段高點。而台股及港股也在疫情獲得控制後的3~4 個月左右，跌幅全數弭平，漲幅甚至追上美股。而陸股市場現今發展已較為成熟，推測未來發展有較大可能性會依循過去SARS 期間的台、港股走勢。

一旦疫情獲得控制，股市很快就會開始回升。從歷史經驗來看，雖然金融市場面對不確定性時，會造成一定的震盪，甚至走跌，但只要此次疫情依舊能夠獲得控制，市場應該很快就能恢復秩序。
 

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