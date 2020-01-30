武漢肺炎疫情衝擊！　鴻海金鼠年開盤首日83.1元跌停作收

▲鴻海開工團拜。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

受到武漢肺炎疫情衝擊，台股今（30）日大跌696.97點，加權指數收在11421.74點，創歷年最大跌點紀錄，其中權值股鴻海（2317）由於在武漢設有生產基地，市場憂心影響產能，開盤一路下挫到跌停價，終場並以83.1元跌停作收，回測近3個月波段低點，成交量暴增至14.2萬張。

因應武漢肺炎疫情，鴻海宣布所有由大陸返回台灣員工暫缓回赴大陸廠區，改為「在台辦公」，而中國大陸廠區均暫延至2月10日始全面復工，不過台灣廠區仍按原定計劃，由董事長劉揚偉在土城總部主持開工團拜。

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鴻海在武漢市東湖新技術開發區設有富士康科技園，關係企業包含武漢市准時達供應鏈管理有限公司、武漢市派達國際物流、武漢裕展精密科技等多家子公司，根據鴻海年報顯示，生產項目涵蓋精密模具、電腦、筆電與平板、生產工業機器人等。

鴻海宣布日前已成立「防疫指揮中心」，隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響，並機動調整生產排配，但市場仍擔心對產能造成影響，因此衝擊鴻海今日股價開盤一路下挫到跌停價，終場並以83.1元跌停作收，回測近3個月波段低點，成交量暴增至14.2萬張。