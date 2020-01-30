　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

布萊恩直升機就算有裝安全警報系統　也未必能挽回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲NTSB調查墜機原因。（影／翻攝自youtube）

實習記者崔子柔／綜合報導

退役超級天王球星布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間27日因直升機墜毀驟逝，美國聯邦航空管理局（FAA）正協助調查失事原因，發現布萊恩的直升機並未安裝「地形警告系統」（TAWS），但相關人士認為，即使裝了也不一定會阻止這場悲劇。

綜合外媒報導，目前法律只有規定醫療用直升機必須安裝TAWS在駕駛座艙內，當系統偵測到危險地形時會有警報聲。航空專業律師、直升機駕駛亞歷山大（Brian Alexander）表示，TAWS容易偵測過多錯誤訊息，座艙內多一個警報器一直響，對駕駛一點幫助也沒有。

此事件造成9人死亡，引發是否要強制安裝TAWS的討論，但部分飛行員認為該裝置只會造成多餘的影響，還將它稱為「拖累的警告系統」。

▲▼ 布萊恩（Kobe Bryant）相關照片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前不確定TAWS對這次失事的影響。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）曾建議直升機需配備TAWS，前NTSB管理主任高茲（Peter Goelz）認為，每架直升機都沒有任何理由不裝TAWS，以安全的考量來看所有安全設備都需要安裝。

NTSB的調查人員英格力許（Bill English）表示，目前不能確定TAWS是否會影響類似布萊恩的情況。飛行員雷瑟（Bernard Raysor）說，TAWS經過幾年的更新優化，偵測錯誤的頻率其實已大幅降低。

布萊恩的直升機機型為Sikorsky S-76，該型號2004年在墨西哥灣（Gulf of Mexico）發生墜機事件造成10人死亡，當時NTSB就向FAA建議要求加裝TAWS系統。

ET快訊
台灣武漢肺炎新增1例確診達9例！丈夫曾赴武漢工作研判「家族群
LIVE／武漢肺炎台灣8確診227隔離檢驗中　疫情指揮中心說
只花23元買咖啡中千萬！全家開出千萬發票獎落「這個縣市」
基隆大媽狂掃醫院口罩影片曝！「一人投幣一人拿」1hr狂掃10
北海道星野度假村雪崩！8男女受困1男心跳停止
印度、菲律賓也失守　出現第一起武漢肺炎病例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國捲髮妞連中三槍倒地　微笑比出幫派手勢

馬克宏指控土耳其「戰艦開到利比亞」　違反柏林峰會停火協議

才剛請育嬰假　日本「最帥政二代」爆不倫簡訊曝光：等妳喔^_^

80歲阿嬤大談「差45歲祖孫戀」　見面4天就下嫁35歲小男友！

不斷更新／南韓爆首起人傳人！確診再添2例　武漢肺炎國際疫情一次看

老虎「從後追上」一把壓地上！　他「裝死不動」倖存…驚悚畫面全都錄

黑衣人襲擊＋指控「來散播病毒」　港警澄清受害男子是香港人

快訊／印度、菲律賓也失守　出現第一起武漢肺炎病例

快訊／北海道星野度假村8男女遇雪崩　外籍男子心跳停止

全球航空公司紛調整中國航班防武漢肺炎　美官員：白宮討論下令限飛

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

美國捲髮妞連中三槍倒地　微笑比出幫派手勢

馬克宏指控土耳其「戰艦開到利比亞」　違反柏林峰會停火協議

才剛請育嬰假　日本「最帥政二代」爆不倫簡訊曝光：等妳喔^_^

80歲阿嬤大談「差45歲祖孫戀」　見面4天就下嫁35歲小男友！

不斷更新／南韓爆首起人傳人！確診再添2例　武漢肺炎國際疫情一次看

老虎「從後追上」一把壓地上！　他「裝死不動」倖存…驚悚畫面全都錄

黑衣人襲擊＋指控「來散播病毒」　港警澄清受害男子是香港人

快訊／印度、菲律賓也失守　出現第一起武漢肺炎病例

快訊／北海道星野度假村8男女遇雪崩　外籍男子心跳停止

全球航空公司紛調整中國航班防武漢肺炎　美官員：白宮討論下令限飛

鄭亨敦、Defconn《Idol Room》確定收攤了！　電視台證實：最後一集已經錄完

臉書Q4營收獲利亮眼　但全年營利率由45%大降至34%...盤後股價下跌逾7%

武漢肺炎確診達9例！　丈夫曾赴武漢工作研判為「家族群聚」

美國捲髮妞連中三槍倒地　微笑比出幫派手勢

全景直擊！24h直播武漢建火神山醫院...4000萬網友化身「雲監工」

員工價1折！愛馬仕女經理購入後「原價退貨」被炒　法院：非法解僱

遵循古禮！國光劇團2020開箱儀式　演出靈官「驅邪除疫」

阿嬤離世忠犬憂鬱度日　著急媽請溝通師解答...牠露久違燦笑！

武漢肺炎蔓人人自危假訊息多　調查局查獲3起：蜘蛛人也來亂！

全文／「二月仍是高度警戒期」　蔡英文：政府統一管控口罩3措施

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

WHO祕書長：中國值得感謝與尊重

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

安倍：台灣有必要加入WHO！

Kobe墜機前36分鐘塔台通話紀錄曝光

加拿大總理支持台灣加入WHO

日本第一班撤僑包機　3人染武漢肺炎

特斯拉公開「鐵鎚重擊Model 3擋風玻璃」竟還完整平面

熱愛迪士尼　Kobe最後幸福照曝光

日本撤僑班機返國　2人確診武漢肺炎

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

澳洲首複製「新型冠狀病毒體」加速疫苗研發

更多熱門

相關新聞

LBJ談Kobe往事　出狠招激勵賈索

LBJ談Kobe往事　出狠招激勵賈索

布萊恩（Kobe Bryant）意外身亡後，湖人至今還未比賽，日前球隊舉行閉門餐會，分享各自對這位傳奇球星的想法，詹姆斯（LeBron James）分享了2008年北京奧運的軼事，用金牌來激勵加索（Pau Gasol）協助他奪下NBA總冠軍。

Kobe愛妻發聲「我們徹底崩潰」

Kobe愛妻發聲「我們徹底崩潰」

Kobe愛妻打破沈默

Kobe愛妻打破沈默

Kobe愛妻更換IG頭像

Kobe愛妻更換IG頭像

為了Kobe　俠客將捐超級盃收入

為了Kobe　俠客將捐超級盃收入

關鍵字：

kobe bryantTAWSFAA

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

范瑋琪：日本都捐1000萬個口罩了！網揪「2錯誤」

范瑋琪「高雄氣爆捐300萬全被忘了」！

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

汪小菲「買1萬個口罩」秒現2暖舉

范瑋琪再PO「全灰圖」：Goodbye！

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

屋馬決心防疫　體溫異常者「不服務」

口罩商違反藥事法被下架　屏東議員說話

WHO祕書長：中國值得感謝與尊重

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面