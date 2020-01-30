布萊恩直升機就算有裝安全警報系統　也未必能挽回

▲NTSB調查墜機原因。（影／翻攝自youtube）

實習記者崔子柔／綜合報導

退役超級天王球星布萊恩（Kobe Bryant）於台灣時間27日因直升機墜毀驟逝，美國聯邦航空管理局（FAA）正協助調查失事原因，發現布萊恩的直升機並未安裝「地形警告系統」（TAWS），但相關人士認為，即使裝了也不一定會阻止這場悲劇。

綜合外媒報導，目前法律只有規定醫療用直升機必須安裝TAWS在駕駛座艙內，當系統偵測到危險地形時會有警報聲。航空專業律師、直升機駕駛亞歷山大（Brian Alexander）表示，TAWS容易偵測過多錯誤訊息，座艙內多一個警報器一直響，對駕駛一點幫助也沒有。

此事件造成9人死亡，引發是否要強制安裝TAWS的討論，但部分飛行員認為該裝置只會造成多餘的影響，還將它稱為「拖累的警告系統」。

▲目前不確定TAWS對這次失事的影響。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）曾建議直升機需配備TAWS，前NTSB管理主任高茲（Peter Goelz）認為，每架直升機都沒有任何理由不裝TAWS，以安全的考量來看所有安全設備都需要安裝。

NTSB的調查人員英格力許（Bill English）表示，目前不能確定TAWS是否會影響類似布萊恩的情況。飛行員雷瑟（Bernard Raysor）說，TAWS經過幾年的更新優化，偵測錯誤的頻率其實已大幅降低。

布萊恩的直升機機型為Sikorsky S-76，該型號2004年在墨西哥灣（Gulf of Mexico）發生墜機事件造成10人死亡，當時NTSB就向FAA建議要求加裝TAWS系統。