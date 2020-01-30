六角國際近六成大陸加盟門市延後開業　衝擊一月營收約2%

▲六角國際表示，2020年「Chatime日出茶太」在全球店家數，將繼續保持雙位數成長，預計三年內達成全球2000店里程碑。（圖／六角國際提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情衝擊全球市場，知名茶飲品牌「日出茶太」母公司六角國際今（30）日表示，大陸子公司杭州瑞里旗下茶飲品牌「黑瀧堂」和「果麥」配合防疫，約有五成至六成的加盟門市將延後開業，對本月合併營收影響數約2%。

六角國際在2019年合併營收創下新高表現後，本月20日股價一舉飛躍200元大關，終場以208元作收，創上櫃以來新高價，並登上觀光股后寶座；不過，受到農曆春節武漢肺炎疫情爆發，今日股價重摔以187.5元作收。

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針對大陸市場防疫作為，六角國際表示，公司已密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各子公司營運可能因公共衛生管制所造成的影響，未來將持續配合公部門防疫政策並加強門店消毒及衛生宣導。

目前「Chatime日出茶太」在已達經濟規模的印尼、菲律賓與澳洲（印尼300店、菲律賓百店與澳洲百店），以及今年可望突破百店的加拿大等地區加大擴張力道，預期營收的擴增將進一步優化2020年營業費用率，對挹注獲利產生明顯效益。

展望後市，六角今年將啟動印尼市場的「跳島策略」，向離島發展擴張，以領先品牌且大者恆大的優勢，預計可望順利達成每年淨增加100店的目標。在菲律賓則會以每年40至50家淨增加店數成長，加拿大在今年有望達成百店，馬來西亞則預期2021年亦會達到百店規模里程碑。

六角表示，2020年「Chatime日出茶太」在全球店家數，將繼續保持雙位數成長，預計三年內達成全球2000店里程碑，挹注營運表現可期。