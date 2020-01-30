中國女足隊入境澳洲立刻送往酒店隔離　2/3首場賽事預計延期

▲中國女足入境澳洲立刻被隔離。（圖／CFP）



實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情擴散，原訂2月初在武漢舉行的東京奧運資格賽轉至澳洲雪梨，參加女子足球預選賽B組的中國女足隊一行32人在29日抵達澳洲後，就立刻被隔離到布里斯本的一家酒店裡，預計2月5日才能出來，並飛往雪梨，許多中國球迷擔心的2月3日首場賽事也將會延期。

根據《新華網》報導，由於中國女足隊的32人包括球員、教練和工作人員，上周都曾去過武漢接受訓練，在29日早上才從上海飛到布里斯本，因此他們一入境就立刻被隔離在下榻飯店，任何活動都不能離開。不過隊上武漢籍的王霜、姚偉、呂悅雲和浙江籍的李孟雯受疫情防控的影響，並未隨球隊出征，而是在家中自我隔離。

澳洲當地衛生部門也表示，中國女足隊非常配合澳洲衛生部門的要求，全隊檢測出的結果都是陰性，且目前他們的身體狀況都非常良好，並沒有人出現任何新型冠狀病毒的症狀。

▲中國女足對上泰國的首場賽事預計會延期。（圖／達志影像／美聯社）



中國女足隊原本預訂在預選賽的2月3日、2月6日和2月9日分別對上泰國、台灣和地主澳洲，倘若中國女足隊需要被隔離到5日，勢必會錯過首戰。對此澳洲足球協會表示會將賽事延期，而售票也已經推遲。

這場東京奧運女足資格賽原訂在武漢舉行，隨著武漢肺炎爆發，原本中國打算將賽事轉移至南京舉行，但沒想到之後卻擴散到全中國，因此亞洲足球聯盟AFC（Asian Football Confederation）也在26日宣布中國放棄主辦賽事，比賽地點移至澳洲雪梨。

▲武漢肺炎疫情擴及全球，澳洲已出現7名確診案例。（圖／路透）



武漢肺炎疫情已經擴及全球，澳洲目前出現7名確診案例，當地外交部已經對中國大陸全境發出旅遊警示，提醒民眾前往要「審慎考慮」。同時澳洲政府也派出包機撤離滯留在湖北省約600位的澳洲公民，不過撤離者需在澳洲印度洋的領地聖誕島隔離14天。